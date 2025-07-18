"Будуть знаки": Осадча у рожевому топі на блискавці емоційно попозувала на тлі моря в Барселоні. Фото
41-річна телеведуча Катерина Осадча показалася на сонячних вулицях Барселони.
У своєму Instagram знаменитість постала у рожевому топі на блискавці та білих штанях. Аутфіт завершували масивні золоті прикраси і сонцезахисні окуляри. Катя ефектно позувала на тлі іспанських краєвидів.
"Я не скажу, що бачила море, але будуть знаки", — підписала вона допис.
Нагадаємо, у блозі Катерини частенько можна знайти стильні фотосесії та цікаві модні рішення. Недавно вона з'являлась у вишуканій сукні в Каннах і вчила своїх підписників правильно позувати для вдалих кадрів.
Як відомо, зі своїм чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим Осадча виховує двох синів: 3,5-річного Данила і 8-річного Івана. Нещодавно матуся брала кумедне інтерв'ю у дітей. До речі, від першого шлюбу зірка також має 22-річного Іллю.
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