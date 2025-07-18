"Будуть знаки": Осадча у рожевому топі на блискавці емоційно попозувала на тлі моря в Барселоні. Фото

Карина Тімкова - 18 липня, 13:00

41-річна телеведуча Катерина Осадча показалася на сонячних вулицях Барселони.

У своєму Instagram знаменитість постала у рожевому топі на блискавці та білих штанях. Аутфіт завершували масивні золоті прикраси і сонцезахисні окуляри. Катя ефектно позувала на тлі іспанських краєвидів.

"Я не скажу, що бачила море, але будуть знаки", — підписала вона допис.

Катерина Осадча у топі попозувала на тлі моря в Барселоні

Зірка мала щасливий вигляд, фотографуючися недалеко від моря

Фото video_lerra

Катерина Осадча наробила грайливих фото в Іспанії

Волосся вона зав'язала у хвостик для зручності

Катерина Осадча у топі пораділа теплій Барселоні

Ведуча похвалилася стрункою талією

Катерина Осадча у топі посвітила стрункістю на відпочинку в Іспанії

Осадча виглядала ефектно у ніжному луці

Катерина Осадча у топі наробила стильних фото в Барселоні

До речі, днями знаменитість у компанії 8-річного сина Івана ходила на концерт його мрії у Барселоні

Нагадаємо, у блозі Катерини частенько можна знайти стильні фотосесії та цікаві модні рішення. Недавно вона з'являлась у вишуканій сукні в Каннах і вчила своїх підписників правильно позувати для вдалих кадрів.

Як відомо, зі своїм чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим Осадча виховує двох синів: 3,5-річного Данила і 8-річного Івана. Нещодавно матуся брала кумедне інтерв'ю у дітей. До речі, від першого шлюбу зірка також має 22-річного Іллю.

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Осадча
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