"Будуть знаки": Осадча у рожевому топі на блискавці емоційно попозувала на тлі моря в Барселоні. Фото

41-річна телеведуча Катерина Осадча показалася на сонячних вулицях Барселони.

У своєму Instagram знаменитість постала у рожевому топі на блискавці та білих штанях. Аутфіт завершували масивні золоті прикраси і сонцезахисні окуляри. Катя ефектно позувала на тлі іспанських краєвидів.

"Я не скажу, що бачила море, але будуть знаки", — підписала вона допис.

Зірка мала щасливий вигляд, фотографуючися недалеко від моря Фото video_lerra

Волосся вона зав'язала у хвостик для зручності

Ведуча похвалилася стрункою талією

Осадча виглядала ефектно у ніжному луці

До речі, днями знаменитість у компанії 8-річного сина Івана ходила на концерт його мрії у Барселоні

Нагадаємо, у блозі Катерини частенько можна знайти стильні фотосесії та цікаві модні рішення. Недавно вона з'являлась у вишуканій сукні в Каннах і вчила своїх підписників правильно позувати для вдалих кадрів.

Як відомо, зі своїм чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим Осадча виховує двох синів: 3,5-річного Данила і 8-річного Івана. Нещодавно матуся брала кумедне інтерв'ю у дітей. До речі, від першого шлюбу зірка також має 22-річного Іллю.