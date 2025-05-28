Змінив стиль? Зеленський у Берліні з'явився у незвичному блейзері. Фото

Карина Тімкова - 28 травня, 14:45

28 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, щоб провести спільну пресконференцію з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Український лідер, який під час великої війни принципово обирає вбрання кольору хакі та стиль мілітарі, раптом вбрався у більш елегантний аутфіт. Зеленський обрав чорний блейзер на ґудзиках і з кишенями, а також сорочку і штани в тон.

Володимир Зеленський в елегантному образі прибув до Берліну

Президент України у чомусь, схожому на костюм, зустрівся з канцлером Німеччини

Фото Getty Images

Тенденція до змін у стилі президента спостерігається не вперше. Все частіше він вдягає більш елегантні речі. У квітні Володимир побував на похороні 266-го Папи Римського у чорному луці.


А раніше цього місяця Зеленський разом із першою леді відвідав інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV в аналогічному образі.

Володимир Зеленський в елегантному одязі поспілкувався з Папою Римськими

Президент України зустрівся з новим Папою Римським 18 травня

Володимир та Олена Зеленська в чорних образах на зустрічі з Папою Римським

Подружжя Зеленських обрало total black для заходу в Римі

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Зеленський в ошатному луці на зустрічі з прем'єр-міністром Австралії

Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом того ж дня

Фото instagram

Нещодавно у святковий день Володимир та Олена Зеленські звернулися до громадян в традиційних вишиванках. А раніше цього року політик в усьому чорному відвідував Об'єднані Арабські Емірати. Класичний костюм він також не вдягав на зустріч із Трампом, чим розлютив віцепрезидента США Венса.

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