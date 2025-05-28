Змінив стиль? Зеленський у Берліні з'явився у незвичному блейзері. Фото
28 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, щоб провести спільну пресконференцію з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Український лідер, який під час великої війни принципово обирає вбрання кольору хакі та стиль мілітарі, раптом вбрався у більш елегантний аутфіт. Зеленський обрав чорний блейзер на ґудзиках і з кишенями, а також сорочку і штани в тон.
Тенденція до змін у стилі президента спостерігається не вперше. Все частіше він вдягає більш елегантні речі. У квітні Володимир побував на похороні 266-го Папи Римського у чорному луці.
А раніше цього місяця Зеленський разом із першою леді відвідав інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV в аналогічному образі.
Нещодавно у святковий день Володимир та Олена Зеленські звернулися до громадян в традиційних вишиванках. А раніше цього року політик в усьому чорному відвідував Об'єднані Арабські Емірати. Класичний костюм він також не вдягав на зустріч із Трампом, чим розлютив віцепрезидента США Венса.