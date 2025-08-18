"Передам своїм онучкам": Осадча провела тур гардеробною та показала особливі луки. Відео
41-річна телеведуча Катерина Осадча вирішила зробити тур своєю гардеробною та згадати особливі луки.
В Instagram знаменитість опублікувала ролик, в якому детально показала, як зберігає свій одяг. А ще вона зізналася, що з усієї шафи регулярно носить 5-7 речей.
"Насправді у мене дуже багато речей, яким багато років. Особливо з початком війни я дуже мало купую. Майже все, що ви тут бачите — це речі з історією", — сказала Катя.
Останнім часом Катерина часто влаштовує собі ефектні фотосесії та позує просто неба у стильних луках. А ще вона наробила знімків у спідниці з розрізом та у рожевому топі в Барселоні. А в Каннах знаменитість показалася в ошатні в корсетній сукні.
Окрім того, телеведуча розповідала, як правильно позувати та ділилася власними секретами вдалих знімків.
