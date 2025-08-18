"Передам своїм онучкам": Осадча провела тур гардеробною та показала особливі луки. Відео

Карина Тімкова - 18 серпня, 11:00

41-річна телеведуча Катерина Осадча вирішила зробити тур своєю гардеробною та згадати особливі луки.

В Instagram знаменитість опублікувала ролик, в якому детально показала, як зберігає свій одяг. А ще вона зізналася, що з усієї шафи регулярно носить 5-7 речей.

"Насправді у мене дуже багато речей, яким багато років. Особливо з початком війни я дуже мало купую. Майже все, що ви тут бачите — це речі з історією", — сказала Катя.

Катерина Осадча показала свій одяг у гардеробній

У гардеробі ведучої можна знайти чимало одягу українських дизайнерів

Катерина Осадча показала, які вишиванки має у своїй шафі
У шафі виділено окреме місце для вишиванок
Катерина Осадча показала блискучу сукню з принтом у своїй шафі

Осадча знайшла блискучу сукню з принтом змії, в якій зустрічала новий рік

Катерина Осадча похвалилася милою сукнею зі свого гардероба

А це той самий образ з "Голосу діти"

Катерина Осадча показала цікаву футболку у своїй шафі

Ось це футболка з реальним відбитком каналізаційного люка на Подолі

Катерина Осадча показала, як складає речі у своєму гардеробі

Светри охайно складено на полиці

Катерина Осадча провела тур своєю шафою з речами

А поруч висять сорочки і штани

Катерина Осадча показала свої капелюшки в гардеробі

Куди ж без найвідомішого аксесуара Осадчої — капелюхів. Вдома у неї здебільшого зберігаються солом'яні головні убори

Катерина Осадча показала свої елегантні золоті прикраси

Для прикрас виділено окреме місце

Катерина Осадча показала архівні луки зі своєї шафи

Переходимо до шафи з архівами

Катерина Осадча показал яскраву сукню, яку носила на шоу
Для зйомках у шоу Катерина обирає дійсно яскраві речі
Катерина Осадча показала лук, в якому святкувала 30-річчя

А в цій сукні зірка святкувала 30-річчя.

"Тобто їй вже 11 років. Передам своїм онучкам", — поділилася вона

Катерина Осадча похвалилася своїми книгами

Для книжок ведучої потрібна окрема гардеробна кімната

Останнім часом Катерина часто влаштовує собі ефектні фотосесії та позує просто неба у стильних луках. А ще вона наробила знімків у спідниці з розрізом та у рожевому топі в Барселоні. А в Каннах знаменитість показалася в ошатні в корсетній сукні.

Окрім того, телеведуча розповідала, як правильно позувати та ділилася власними секретами вдалих знімків.

