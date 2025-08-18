"Передам своїм онучкам": Осадча провела тур гардеробною та показала особливі луки. Відео

41-річна телеведуча Катерина Осадча вирішила зробити тур своєю гардеробною та згадати особливі луки.

В Instagram знаменитість опублікувала ролик, в якому детально показала, як зберігає свій одяг. А ще вона зізналася, що з усієї шафи регулярно носить 5-7 речей.

"Насправді у мене дуже багато речей, яким багато років. Особливо з початком війни я дуже мало купую. Майже все, що ви тут бачите — це речі з історією", — сказала Катя.

У гардеробі ведучої можна знайти чимало одягу українських дизайнерів Кадр з instagram

У шафі виділено окреме місце для вишиванок

Осадча знайшла блискучу сукню з принтом змії, в якій зустрічала новий рік

А це той самий образ з "Голосу діти"

Ось це футболка з реальним відбитком каналізаційного люка на Подолі

Светри охайно складено на полиці

А поруч висять сорочки і штани

Куди ж без найвідомішого аксесуара Осадчої — капелюхів. Вдома у неї здебільшого зберігаються солом'яні головні убори

Для прикрас виділено окреме місце

Переходимо до шафи з архівами

Для зйомках у шоу Катерина обирає дійсно яскраві речі

А в цій сукні зірка святкувала 30-річчя. "Тобто їй вже 11 років. Передам своїм онучкам", — поділилася вона

Для книжок ведучої потрібна окрема гардеробна кімната

Останнім часом Катерина часто влаштовує собі ефектні фотосесії та позує просто неба у стильних луках. А ще вона наробила знімків у спідниці з розрізом та у рожевому топі в Барселоні. А в Каннах знаменитість показалася в ошатні в корсетній сукні.

Окрім того, телеведуча розповідала, як правильно позувати та ділилася власними секретами вдалих знімків.