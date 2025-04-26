Дружина Остапчука звинуватила його колишню в ультиматумах щодо дітей, а та - пригрозила судом: деталі скандалу

Фото з Instagram Володимира Остапчука

Після дводенного затишшя через День жалоби у Києві за жертвами російського терору, у мережі продовжує розгортатися баталія між другою та третьою дружинами шоумена Володимира Остапчука.

Теперішня обраниця Катерина Остапчук заявила, що колишня жінка, нотаріуска Христина Горняк, перебуваючи у шлюбі з Вовою, змушувала його обирати між своїми дітьми від першого шлюбу і нею.

Про це Катя написала у своєму Telegram-каналі.

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"На що здатна людина, котра ставить ультиматум своєму чоловікові "Обирай: або я або твої діти від попереднього шлюбу", тому що їй набридли скандали через те, що він бореться за право бачитися з дітьми", - написала Катерина.

За її словами, такі ультиматуми обурили шоумена, то він послав колишню.

"А коли він шле її на**й через цей ультиматум і те, що дізнався правду про неї, вона записує це на відео і шантажує ним", - додала вона.

Катя наголошує, що саме тоді її чоловік дізнався правду про свою ексдружину, а пов'язано це з її особистим життям.

"Переходимо до правди, яку він дізнався? Чи Христина Вікторівна сміливо не боїться ні дружини Дениса, ні викриття нотаріальної допомоги пану Чер****, ні того факту, що була з Пот******, ні того, як вона вчинила зі своїм нареченим, ні того, як вчинила з подругою?" - зазначила Остапчук, не називаючи імен, але можна здогадатися, кого вона мала на увазі.

Остапчук вирішила привідкрити завісу на інформацію, якою володіє

Вона додала, що не відкривала б цієї інформації на публіку, якби Христина просто жила своє життя, а не намагалася зруйнувати її.

Також дружина Володимира відповіла на коментар подруги Христини, яка написала, що у нього немає коштів, аби відпочивати на розкішних курортах, як це робить Горняк.

"Він же просто ведучий, а не корупціонер, який наразі під санкціями, і не бізнесмен, який працює в чорну, як попередні Христини. Бліііін, шкода, що Вова не має доступу до кормушки. Ніщєброд! До речі, чим займається твій новий чоловік, який дарує тобі розкішне життя? Сподіваюся, що чистим бізнесом! А ще сподіваюся, що він не одружений, як один із твоїх попередніх, через що його дружина спалила твоє авто", - написала Катя.

Катя висловилася, про розкішне життя колишньої Вови

Катерина навіть пояснила, чому говорить про будинок, частка якого належить не їй.

"Мені ж через 2 місяці 25 років. Обрала подарунок від чоловіка. Сьогодні він подарує мені договором дарування свою частину будинку. Вважаю, що чудовий подарунок. Тим паче, головне, що за законом має право", - зауважила Катя.

Тепер Катя володітиме часткою у будинку разом з Горняк

Христина не стала мовчати, тож відповіла Катерині. Вона запевнила, що жодні її сторіс, пост чи інтерв'ю не стосувалися Володимира та його родини (хоча пізніше Остапчук таки познаходила докази, які свідчать, що це не так).

Остапчук навела докази про те, що Христина часто коментувала життя колишнього

На ТаблоID Катя також знайшла підтвердження про те, що Христина таки коментувала їхню родину

Також Горняк пригрозила Каті судом.

"Стосовно мого життя, моєї професійної діяльності тощо, в разі продовження цькування та розповсюдження наклепу, мною буде подано позов до суду на всіх, хто цим займається, вишукує чи розповсюджує, адвокат вже попереджена. І тоді ми подивимося, хто і як буде вибачатися, але вже у законному порядку. На всіх ресурсах", - написала Христина.

Вона додала, що більше не буде продовжувати сперечатися з новою дружиною свого колишнього чоловіка.

"Бо це буде безкінечно, я бачу, що там одержимість. Далі я буду спілкуватися виключно документами, виключно захищаючи себе і свою честь та гідність", - підсумувала Христина.

Говорити про поділ будинку Катерина Остапчук почала кілька днів тому. Вона пояснила, що довго мовчала і терпіла, але не витримала хайпу на цій темі зі сторони ексдружини свого чоловіка.

До речі, поділ майна між Володимиром Остапчуком та Христиною Горняк тривав кілька років і до якогось рішення вони прийшли лише у березні цього року. Христина неодноразово спілкувалася з підписниками на цю тему, а також давала інтерв'ю ЗМІ.