"По совісті належить Вові повністю": дружина Остапчука висловилася про поділ будинку з Горняк та назвала його вартість

Катерина - третя дружина Володимира Остапчука Фото з Instagram Остапчука

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, Катерина прокоментувала скандальну тему його поділу майна з попередньою супутницею життя, нотаріускою і блогеркою Христиною Горняк.

Катерина вирішила висловитися після того, як Христина у Telegram повідомила, що дім, через який сперечалися вона і Володимир, зрештою виставлено на продаж.

"Просили людину припинити спекулювати цією темою. Вона ПООБІЦЯЛА, що зможе мовчати без підписання договору про нерозголошення, але вона не може жити без того, щоби не згадувати інших людей, тому сьогодні пропоную дати вам відповіді на ВСІ запитання, щоби не було чуток чи домислів через те, що говорить тільки одна сторона", - написала Остапчук у Insta-сторіс.

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Вона не стала конкретизувати, про кого саме каже, зазначивши, що в "цієї людини" є година, щоби самій "чесно публічно розказати все, як є".

"Я ігнорувала майже три роки, але ці безкінечні згадки та брехня мають закінчитися. Я не буду ще десять років читати цю маячню і бути вищою за це, не відповідаючи. Згорів сарай - гори і хата. У прямом сенсі. Досить тримати за дебілів всіх навколо", - попередила Катерина.

Христина у Telegram назвала це "погрозами в стилі терористів" та зазначила, що "бажання фантазувати і агресувати", які є манерою спілкування деяких людей, її не зачіпають.

Катерина, теж створивши Telegram-канал, через годину таки виклала там інший бік історії з будинком.

"Чому не подякувати колишньому чоловікові за подаровані після 1,5 року шлюбу $120 тис (це лише за будинок), а не викручувати цю ситуацію так, ніби він ще й винний у чомусь?", - риторично запитала вона.

"Чому я три роки маю читати, що живу в чужому будинку, хоча ми живемо взагалі в іншому? Але навіть якщо б жили в тому, то ПО СОВІСТІ він все одно належить Вові повністю", - наголосила вона.

Під час свого шлюбу з Вовою Христина якось розповідала, як у їхній парі формується бюджет Скріни з Telegram Остапчук

"Чому друга сторона жодного разу не згадала, що їй після розлучення дали пару десятків тисяч доларів, переказали на карту мільйон гривень (десь 100 тис вона потім повернула, залишили Range Rover і не ділили ні гривні її заощаджень?", - продовжила Катя.

Вона зазначила, що тепер будинок взагалі навряд чи продаватиметься, мовляв, "це підло - бажати і отримати кошти ні за що, і продовжувати паплюжити людину, яка ці кошти планувала тобі дати".

Розлучення шоумена з першою дружиною, Оленою теж відбувалося не зовсім гладенько

"Ну можна ж було просто тихо продати, взяти гроші й забути. Це була єдина умова. Мені здається, $120 тисяч за те, щоби людина припинила згадувати твоє ім'я, досить хороша сума", - пожартувала молодиця.

"Але умова не виконана, тому будинок залишається нічиїм і не продається, тому що Вова не дасть на це згоду. Ну або друга сторона може викупити частку Вови", - резюмувала дружина шоумена, пригрозивши, що в разі подальшої брехні почне розповідати не лише про будинок.

То будинок за 240 тисяч доларів тепер просто стоятиме пусткою?

Катерина пояснила, чому про все це написала вона а не Володимир - "бо в нашому суспільстві не прийнято, щоб чоловік сварився з жінкою". До того ж, їй набридло, що Христина, попри прохання, постійно коментувала якісь події з життя нової сім'ї екса, згадувала його чинну дружину, а подруги Горняк "обсирали" Остапчук у коментарях.





"Я просто хочу спокою. Я хочу любити чоловіка, виховувати дитину, працювати. Я не хочу варитися у лайні. І я вже дуже шкодую, що сьогодні це все відбувається. Мені соромно. Але й мені боляче, що мою сторону ніхто ці 2,5 роки не чув. Що мені зробити, щоб ти від нас відстала й мене більше нічого не надсилали? Ну вже реально сил немає", - написала Катя.

Катерина звернулася до Христини, закликаючи дати їй спокій

Нагадаємо, в березні Горняк повідомила, що за допомогою адвокатки їй вдалося владнати справу без суду, так, як їй і хотілося. Блогерка не вказала, що ішлося саме про поділ будинку, але, вочевидь, так воно і є.

Як відомо, Володимир Остапчук публічно ніколи не коментував свого протистояння з ексдружиною через придбану під час шлюбу нерухомість. А от Христина через соцмережі відкрито зверталася і до нього, і до Катерини.