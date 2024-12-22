"Неочікуваний поворот": солістка Go_A Павленко на концерті Карпи поцілувалася з дівчиною. Відео

Фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко на концерті групи "Фактично самі", солісткою якого є письменниця Ірена Карпа, здивувала прихильників. Виконавиця зі сцени поцілувала глядачку з натовпу.

Відео поділилася волонтерка Олеся Корженевська.

На кадрах помітно, як Катерина підходить до дівчини, яка стоїть перед сценою, нахиляється та цілує її в губи. Такий вчинок фронтвумен гурту Go_A викликав бурхливу реакцію інших глядачів концерту.

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"Неочікуваний поворот на концерту старічуль "Фактично самі", - написала волонтерка.

Момент поцілунку співачки та прихильниці

Як відомо, цього року Катерина Павленко претендує на місце в журі на Національному відборі на "Євробачення". Голосування просто зараз проходить в Дії.

Між іншим, якось Павленко розповідала, що до неї часто проявляють інтерес жінки.

Нагадаємо, гурт Go_A брав участь в "Євробачення" у 2021 році. Тоді українці виступили з піснею "Шум", яка стала однією з найкращих за всю історію пісенного конкурсу, та посіли 5 місце.