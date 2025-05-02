Уся в тата: 15-річну дочку Усика показали на силовому тренуванні зі штангою. Фото

Дочка чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Єлизавета продемонструвала свою витривалість і фізичну і підготовку.

Тренер 15-річної дівчини у себе в Instagram опублікував її активне силове і контрастне тренування. Старша дитина зіркового подружжя попрацювала з додатковою вагою, а саме з гирею і штангою.

На інших кадрах зі спортзалу вона показала біг на місці на мінібатуті й планку з підтягуванням колін до грудей.

Усик виконала присідання для зміцнення м'язів

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Ліза високо підіймала коліна під час бігу для покращення серцево-судинної витривалості

Дівчина попрацювала на петлях TRX Кадр з Instagram

Така вправа дає навантаження на прес, плечі, грудні м’язи, спину і допомагає у зміцненні кору

Ліза може похизуватися неабиякою витривалістю

Її тренер зазначив, що такі тренування - це основа міцного та стабільного тіла

Нещодавно мама дівчини, Катерина, яка активно веде соцмережі, влаштувала для доньки яскраву фотосесію. А ще Лізі організовували пишну вечірку.

В Олександра і його дружини також є 1-річна Марійка. Не так давно пара тішила моментами з її першими кроками і кадрами, де татко намагається погодувати дочку.

Сини подружжя, 12-річний Кирило і 10-річний Михайло зараз живуть в Іспанії разом із дідусем і бабусею. Днями Усики навідувалися до хлопців і показували їхні спільні розваги.