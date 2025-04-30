Кемпбелл з обома дітьми засвітилася на Мальдівах у товаристві росіян. Фото
Британська супермодель Наомі Кемпбелл влаштувала собі відпочинок на Мальдівах з обома дітьми та друзями, серед яких була і російська модель Наташа Полі (Полевщикова).
Фото з відпустки 54-річна мама і зірка світової моди виклала в Instagram.
Наомі показала себе в купальнику, розваги на яхті та дітей, але традиційно зі спини.
Нагадаємо, у березні Наомі з дітьми насолоджувалася культурними розвагами в Парижі. А взимку модель показувала їхні з малечею розваги в снігу.
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