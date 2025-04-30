Кемпбелл з обома дітьми засвітилася на Мальдівах у товаристві росіян. Фото

Модель виклала світлини з Мальдів

Британська супермодель Наомі Кемпбелл влаштувала собі відпочинок на Мальдівах з обома дітьми та друзями, серед яких була і російська модель Наташа Полі (Полевщикова).

Фото з відпустки 54-річна мама і зірка світової моди виклала в Instagram.

Наомі показала себе в купальнику, розваги на яхті та дітей, але традиційно зі спини.

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Снорклінг на Мальдівах - можна лише позаздрити Наомі

Кемпбелл з дочкою, якій незабаром виповниться 4 роки

А це Наомі з росіянкою, моделлю Наташею Полі, уродженкою Пермі. Як відомо, свого часу Кемпбелл мала роман із російських олігархом Владиславом Дороніним, який закінчився судовим скандалом

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Нагадаємо, у березні Наомі з дітьми насолоджувалася культурними розвагами в Парижі. А взимку модель показувала їхні з малечею розваги в снігу.