Кемпбелл з обома дітьми засвітилася на Мальдівах у товаристві росіян. Фото

Тамара Кудрявченко - 30 квітня, 10:45
Наомі Кемпбелл на Мальдівах
Модель виклала світлини з Мальдів

Британська супермодель Наомі Кемпбелл влаштувала собі відпочинок на Мальдівах з обома дітьми та друзями, серед яких була і російська модель Наташа Полі (Полевщикова).

Фото з відпустки 54-річна мама і зірка світової моди виклала в Instagram. 

Наомі показала себе в купальнику, розваги на яхті та дітей, але традиційно зі спини. 


Наомі модель в купальнику

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Кемпбелл з дочкою

Кемпбелл з дочкою, якій незабаром виповниться 4 роки

Наомі Кемпбелл і російська модель

А це Наомі з росіянкою, моделлю Наташею Полі, уродженкою Пермі. Як відомо, свого часу Кемпбелл мала роман із російських олігархом Владиславом Дороніним, який закінчився судовим скандалом

Наомі Кемпбелл в купальнику на яхті

У свої майже 55 років Наомі перебуває в приголомшливій формі і досі виходить на подіум

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Наомі Кемпбелл з двома дітьми

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Нагадаємо, у березні Наомі з дітьми насолоджувалася культурними розвагами в Парижі. А взимку модель показувала їхні з малечею розваги в снігу

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