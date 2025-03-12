Кемпбелл у Парижі влаштувала культурні розваги з сином і дочкою. Фото

Британська супермодель Наомі Кемпбелл відвідала Тиждень моди в Парижі, не встигла не лише на покази, а й провести час із сім'єю.

Вона разом зі своїми нащадками — 1,5-річним сином і 3,5-річною донькою, імена та обличчя яких ретельно приховує, прогулялася столицею Франції. Родина відправилася на приватну екскурсію в один з найбільших музеїв світу.

У своєму Instagram Кемпбелл показала фото, на якому тримає дітей за руки на тлі Лувру. Дівчинка була вдягнута у куртку в клітинку та білі колготки, а хлопчик — у темно-синє пальто зі штанами. Зіркова мама позувала у total black: шкіряні брюки, жакет і капелюх.

Син і донька знаменитості, яких вона показує дуже рідко, уже побували Луврі Фото Instagram

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"Відвідування Лувру з сім'єю було незабутнім досвідом, який я буду пам'ятати завжди. Можливість досліджувати його пам'ятки в приватній обстановці зробила це ще більш особливим. Момент мистецтва, історії та єднання, який залишиться зі мною назавжди", — написала Наомі.

Модель оберігає своїх нащадків, народжених шляхом ​​сурогатного материнства, від публічності, але інколи тішить сімейним контентом. У січні вона показувала зимові розваги з ними.

А ще Наомі Кемпбелл любить епатажні виходи на подіум та частенькою займається спортом.