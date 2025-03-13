Кемпбелл із голими грудьми та коротким блондом посвітила струнким тілом в епатажній фотосесії. Фото
Британська супермодель Наомі Кемпбелл стала головною героїнею нового випуску журналу i-D.
54-річна зірка взяла участь у зухвалій чорно-білій фотосесії, для якої приміряла пікантні луки. Результатами зйомки вона разом з фотографом поділилися в Instagram.
Наомі позувала у коротеньких шортах зі зміїним принтом, топі та вінтажному жакеті на фоні пісуара. Завершували образ сонцезахисні окуляри та високі чоботи.
Перед об'єктивом модель також з'явилася у чорній блискучій максісукні з асиметричним верхом, яка повністю оголила один сосок.
А ще вона полежала на дивані в боді від Prada, демонструючи довгі ноги.
Нагадаємо, Кемпбелл багато займається спортом, а в епатажних луках виходить на подіум. Сексуальне вбрання вона носить і на світські заходи.
До речі, у Наомі є двоє діток, які народилися шляхом сурогатного материнства, але їх імена та обличчя приховуються. Відомо тільки, що сину 1,5 року, а дівчинці – 3,5 роки. Нещодавно вона з нащадками відвідала Лувр.