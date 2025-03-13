Кемпбелл із голими грудьми та коротким блондом посвітила струнким тілом в епатажній фотосесії. Фото

Британська супермодель Наомі Кемпбелл стала головною героїнею нового випуску журналу i-D.

54-річна зірка взяла участь у зухвалій чорно-білій фотосесії, для якої приміряла пікантні луки. Результатами зйомки вона разом з фотографом поділилися в Instagram.

Наомі позувала у коротеньких шортах зі зміїним принтом, топі та вінтажному жакеті на фоні пісуара. Завершували образ сонцезахисні окуляри та високі чоботи.

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Перед об'єктивом модель також з'явилася у чорній блискучій максісукні з асиметричним верхом, яка повністю оголила один сосок.

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Кемпбелл не посоромилася засвітити бюст

А ще вона полежала на дивані в боді від Prada, демонструючи довгі ноги.

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Коротесенький топ ледь не засвітив груди Наомі вдруге за зйомку. І так, вона знову в шортах і ботфортах

"Було дуже приємно зніматися для цього випуску з вами, дякую за магію", — звернулася модель до команди, з якою працювала

Нагадаємо, Кемпбелл багато займається спортом, а в епатажних луках виходить на подіум. Сексуальне вбрання вона носить і на світські заходи.

До речі, у Наомі є двоє діток, які народилися шляхом ​​сурогатного материнства, але їх імена та обличчя приховуються. Відомо тільки, що сину 1,5 року, а дівчинці – 3,5 роки. Нещодавно вона з нащадками відвідала Лувр.