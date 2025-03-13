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Кемпбелл із голими грудьми та коротким блондом посвітила струнким тілом в епатажній фотосесії. Фото

Карина Тімкова - 13 березня, 19:00

Британська супермодель Наомі Кемпбелл стала головною героїнею нового випуску журналу i-D.

54-річна зірка взяла участь у зухвалій чорно-білій фотосесії, для якої приміряла пікантні луки. Результатами зйомки вона разом з фотографом поділилися в Instagram.

Наомі позувала у коротеньких шортах зі зміїним принтом, топі та вінтажному жакеті на фоні пісуара. Завершували образ сонцезахисні окуляри та високі чоботи.

Наомі Кемпбелл закинула ногу в куцих шортах

Напевно була довга черга в жіночий туалет і довелося йти в чоловічий?

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Перед об'єктивом модель також з'явилася у чорній блискучій максісукні з асиметричним верхом, яка повністю оголила один сосок.

Наомі Кемпбелл у довгій сукні прикриває груди руками

Знаменитість часто носить чорний колір

Наомі Кемпбелл з голими сосками попозувала для обкладинки

Кемпбелл не посоромилася засвітити бюст

А ще вона полежала на дивані в боді від Prada, демонструючи довгі ноги.

Наомі Кемпбелл розкинулася на дивані з голими ногами

Зірка похизувалася струнким тілом

Кемпбелл з голими стегнами сфотографувалася для обкладинки

Супермодель вміє епатувати фанатів

Наомі Кемпбелл в екстравагантній фотосесії посвітила ногами

Наомі захопила стрункими ногами у блискучому міні

Наомі Кемпбелл ефектно знялася для журналу

На всіх фото вона була білявкою, що додавала екстравагантності лукам

Наомі Кемпбелл у боді та з цигаркою знялася для глянцю
Селебриті покурила під час зйомки
Наомі Кемпбелл знялася в бюстгальтері

Манекенниця полюбляє крихітні топи і вони їй дуже личать

Наомі Кемпбелл оголила живіт у пікантному луці

Коротесенький топ ледь не засвітив груди Наомі вдруге за зйомку. І так, вона знову в шортах і ботфортах

Наомі Кемпбелл показалася на обкладинці журналу

"Було дуже приємно зніматися для цього випуску з вами, дякую за магію", — звернулася модель до команди, з якою працювала

Нагадаємо, Кемпбелл багато займається спортом, а в епатажних луках виходить на подіум. Сексуальне вбрання вона носить і на світські заходи.

До речі, у Наомі є двоє діток, які народилися шляхом ​​сурогатного материнства, але їх імена та обличчя приховуються. Відомо тільки, що сину 1,5 року, а дівчинці – 3,5 роки. Нещодавно вона з нащадками відвідала Лувр.

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Наомі Кемпбелл
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