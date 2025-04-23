Кендіс Свейнпол топлес і в золотих бікіні продемонструвала гнучке тіло у пляжному кампейні. Фото
Південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол знялася для нової рекламної колаборації власного бренду Tropic Of C і Victoria's Secret.
Пляжну фотосесію на Багамах їй зробила українська фотографиня Юлія Горбаченко. Перед об'єктивом камери знаменитість постала у хижому і блискучому бікіні та стильному монокіні з масивними аксесуарами.
36-річна Кендіс ефектно вигиналася на теплому пісочку, демонструючи свою підтягнуту фігуру на тлі Атлантичного океану.
Як відомо, Свейнпол є однією з "янголів" Victoria's Secret, а у 2014-му її назвали самою сексуальною жінкою року. Також вона є однією з найдорожчих моделей світу. А не так давно Кендіс позувала для пристрасного календаря зі знаками зодіаку.
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