Кендіс Свейнпол топлес і в золотих бікіні продемонструвала гнучке тіло у пляжному кампейні. Фото

Південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол знялася для нової рекламної колаборації власного бренду Tropic Of C і Victoria's Secret.

Пляжну фотосесію на Багамах їй зробила українська фотографиня Юлія Горбаченко. Перед об'єктивом камери знаменитість постала у хижому і блискучому бікіні та стильному монокіні з масивними аксесуарами.

36-річна Кендіс ефектно вигиналася на теплому пісочку, демонструючи свою підтягнуту фігуру на тлі Атлантичного океану.

Зірка похвалилася пласким животом Усі фото Yulia Gorbachenko

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Як відомо, Свейнпол є однією з "янголів" Victoria's Secret, а у 2014-му її назвали самою сексуальною жінкою року. Також вона є однією з найдорожчих моделей світу. А не так давно Кендіс позувала для пристрасного календаря зі знаками зодіаку.