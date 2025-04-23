Кендіс Свейнпол топлес і в золотих бікіні продемонструвала гнучке тіло у пляжному кампейні. Фото

Карина Тімкова - 23 квітня, 13:00

Південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол знялася для нової рекламної колаборації власного бренду Tropic Of C і Victoria's Secret.

Пляжну фотосесію на Багамах їй зробила українська фотографиня Юлія Горбаченко. Перед об'єктивом камери знаменитість постала у хижому і блискучому бікіні та стильному монокіні з масивними аксесуарами.

36-річна Кендіс ефектно вигиналася на теплому пісочку, демонструючи свою підтягнуту фігуру на тлі Атлантичного океану.

Кендіс Свейнполм у бікіні повигиналася на пляжі

Зірка похвалилася пласким животом

Усі фото Yulia Gorbachenko

Кендіс Свейнпол вразила спокусливим виглядом біля океану

Свейнпол засвітила сідниці на пляжі

Кендіс Свейнполм похизувалася рельєфним пресом

Кендіс полюбляє демонструвати нові колекції біля океану

Супермодель Кендіс Свейнполм у купальнику похвалилася стрункою фігурою

Манекенниця поспокушала фанатів своїм пляжним виглядом

Кендіс Свейнполм у бікіні полежала під сонцем

Мама двох синочків любить показувати світу свої жіночні вигини

Кендіс Свейнполм у бікіні похвалилася пласким животом і стрункими ногами

Модель позваблювала своїми оголеними стегнами

Кендіс Свейнполм купальнику показала струнку талію та стегна

До речі, Горбаченко часто фотографує світових селебріті

Як відомо, Свейнпол є однією з "янголів" Victoria's Secret, а у 2014-му її назвали самою сексуальною жінкою року. Також вона є однією з найдорожчих моделей світу. А не так давно Кендіс позувала для пристрасного календаря зі знаками зодіаку.

Читайте також:

Супермодель Алессандра Амброзіо відсвяткувала 40-річчя в мікробікіні

Модель Бейліна повідомила про другу вагітність і показала фото

Модель із вітиліго Вінні Харлоу в бікіні спокусливо повигиналася на човні. Фото

Модель
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів