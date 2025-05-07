Квітчастий костюм, мюлі й торба з торочками: Кеті Холмс продемонструвала ефектний весняний лук

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Американська акторка Кеты Холмс зазнімкувалася для Instagram, продемонструвавши підписникам свій аутфіт: брючний костюм із квітковим принтом, чорний топ, коричневі замшеві мюлі і торбу з торочками.

Така ошатна 46-річна зірка відвідала вечірку з нагоди виходу другого сезону серіалу "Покерфейс", у якому зіграла.

Кеті вирішила закарбувати цей образ на фото для Instagram Фото з Instagram Холмс

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"Дякую тобі, Наташо Ліонн, що запросила мене у другий сезон!", - написала Холмс, не забувши також подякувавши за свій образ стилістці, перукареві та візажистці.

Другий сезон серіалу "Покерфейс", де можна буде побачити Холмс, стартує 8-го травня

Підписники засипають Кеті компліментами, відзначаючи, що вона старішає як вишукане вино.

До речі, газета Daily Mail назвала лук актриси "луком помсти", маючи на увазі підозри щодо роману її 62-річного ексчоловіка Тома Круза з 37-річною Аною де Армас.

Як відомо, Холмс покинула Круза в 2012-му році, причому це стало для чоловіка великою несподіванкою. Кеті ж хотіла за будь-яку ціну врятувати їхню доньку Сурі від залучення до саєнтології, яку сповідує Том.

Нагадаємо, Круз не спілкується зі своєю єдиною біологічною дитиною вже багато років. Ставши повнолітньою, Сурі Круз змінила прізвище, ставши Сурі Ноель.











