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Кеті Холмс без бюстгальтера в обтислій прозорій сукні попозувала на бродвейській прем'єрі. Фото

Тамара Кудрявченко - 2 квітня, 11:30

46-річна голлівудська актриса Кеті Холмс приголомшила незвично сексуальним образом, який вигуляла на прем'єру "Glengarry Glen Ross" на Бродвеї. 

Зірка, яка все частіше виходить на публіку у стильних луках, цього разу продемонструвала фігуру в обтислій напівпрозорій сукні з високим горлом та вирізами з боків і на спині.

Кеті Холмс у прозорій сукні

Кеті Холмс продовжує вражати сексуальними вбраннями

Фото Getty Images

Холмс не стала вдягати бюстгальтер, тож її голі груди можна було роздивитися під тоненькою тканиною плаття. 


Кеті Холмс колишня Круза

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Свій образ актриса доповнила чорними туфлями і червоним клатчем, а волосся зібрала в пучок. З прикрас на Кеті були масивні золоті сережки та браслети. 

Нагадаємо, на початку березня Кеті Холмс у трендових кольорах відвідувала модні покази у Парижі. Як відомо, з серпня минулого року її дочка Сурі Круз живе у студентському гуртожитку, тож актриса, схоже, зосередилася на собі і своєму житті. 

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