Кеті Холмс без бюстгальтера в обтислій прозорій сукні попозувала на бродвейській прем'єрі. Фото
46-річна голлівудська актриса Кеті Холмс приголомшила незвично сексуальним образом, який вигуляла на прем'єру "Glengarry Glen Ross" на Бродвеї.
Зірка, яка все частіше виходить на публіку у стильних луках, цього разу продемонструвала фігуру в обтислій напівпрозорій сукні з високим горлом та вирізами з боків і на спині.
Холмс не стала вдягати бюстгальтер, тож її голі груди можна було роздивитися під тоненькою тканиною плаття.
Свій образ актриса доповнила чорними туфлями і червоним клатчем, а волосся зібрала в пучок. З прикрас на Кеті були масивні золоті сережки та браслети.
Нагадаємо, на початку березня Кеті Холмс у трендових кольорах відвідувала модні покази у Парижі. Як відомо, з серпня минулого року її дочка Сурі Круз живе у студентському гуртожитку, тож актриса, схоже, зосередилася на собі і своєму житті.