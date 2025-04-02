Кеті Холмс без бюстгальтера в обтислій прозорій сукні попозувала на бродвейській прем'єрі. Фото

46-річна голлівудська актриса Кеті Холмс приголомшила незвично сексуальним образом, який вигуляла на прем'єру "Glengarry Glen Ross" на Бродвеї.

Зірка, яка все частіше виходить на публіку у стильних луках, цього разу продемонструвала фігуру в обтислій напівпрозорій сукні з високим горлом та вирізами з боків і на спині.

Кеті Холмс продовжує вражати сексуальними вбраннями Фото Getty Images

Холмс не стала вдягати бюстгальтер, тож її голі груди можна було роздивитися під тоненькою тканиною плаття.

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Свій образ актриса доповнила чорними туфлями і червоним клатчем, а волосся зібрала в пучок. З прикрас на Кеті були масивні золоті сережки та браслети.

Нагадаємо, на початку березня Кеті Холмс у трендових кольорах відвідувала модні покази у Парижі. Як відомо, з серпня минулого року її дочка Сурі Круз живе у студентському гуртожитку, тож актриса, схоже, зосередилася на собі і своєму житті.