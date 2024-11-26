Стало відомо, де і як святкуватимуть Різдво принц Вільям і Кейт Міддлтон
Багато років поспіль королівська родина Великої Британії збирається на сімейне святкування Різдва у Сандрінгемі. Цьогорічне Різдво не стане винятком і обіцяє пройти "позитивніше", ніж попереднє.
Про плани принца та принцеси Вельських із дітьми прибути до графства Норфолк, де розташована резиденція, розповів колишній дворецький короля Чарльза, Грант Херролд.
Про це пише Page Six.
Так, зі слів Херролда, Вільям, Кейт, Джордж, Шарлотта та Луї з нетерпінням чекають свята, надто після такого важкого для всієї сім'ї року. Експрацівник палацу припустив, що на минулорічні свята Міддлтон уже відчувала нездужання, після чого в січні опинилася на операційному столі, а згодом дізналася, що в неї рак.
"На минуле Різдво вона, напевно, знала, що щось негаразд, тож, уявляю, то було досить тяжке Різдво", - зазначив колишній дворецький.
Наскільки стало відомо Херролду, цього року святкування буде "позитивнішим".
"Це буде як будь-яке інше Різдво, в його центрі будуть молоді родичі. Вони дуже орієнтовані на родину, як і покійна королева, тож на цьому вони зосередяться", - сказав він.
На думку Херролда, родина принца і принцеси Вельських приїде до Сандрінгемської резиденції не на Святвечір, як зазвичай, а напередодні, щоби Кейт не надто втомилася.
На початку ж грудня в Міддлтон запланована важлива подія - концерт колядок. Він відбудеться 6-го числа в Вестмінстерському абатстві.
Як відомо, в вересні Кетрін повідомила, що завершила хіміотерапію, та почала потроху повертатися до виконання обов'язків принцеси. Але, подейкують, хвороба змусила Її Високість переглянути ступінь своєї залученості до роботи, і в подальшому вона вже менше їздитиме країною, як колись, а натомість зосередившись на ключових подіях.
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