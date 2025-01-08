Заплатив 200 фунтів стерлінгів: колишня сусідка Кейт Міддлтон розсекретила подробиці першого побачення тієї з принцом Вільямом

У квітні принц та принцеса Вельські відзначать 14-річчя свого шлюбу Фото Getty Images

Існує поширена легенда щодо того, що британський принц Вільям запав на свою майбутню дружину Кейт Міддлтон, побачивши її на подіумі в напівпрозорій сукні, коли вона брала участь у благодійному показі.

Іншу версію має музикантка Лора Варшауер, яка одночасно з принцом та принцесою Вельськими навчалася в Університеті Сент-Ендрюс та мешкала в одному гуртожитку.

Як висловилася артистка, поділившись спогадами з Daily Mail, вона опинилася в ролі глядачки "в першому ряді самого початку того, що стало однією з найграндіозніших та найвідоміших любовних історій нашого часу".

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"Вілл жив далі по коридуру (від мене) з двома своїми друзями з Ітона. Кейт жила поверхом нижче", - розказала Лора.

У студентські роки (на фото 2004-ий рік) Кейт любила вечірки та зухвалі вбрання Фото Getty Images

"Я познайомилася з ними того ж тижня, коли вони познайомилися одне з одним. Мене вразило те, наскільки нормальним був Вілл. З ним можна було говорити про будь-що - про найбуденніші речі", - пригадала вона.

Зі слів Варшауер, якось, коли вона повернулася поїздки додому, принц допоміг їй занести до гуртожитка велику торбу. А як вона запросила сусідів на свій день народження, Вільям подарував їй м'яку іграшку з Tesco.

Як вважає музикантка, іскра між Вільямом і Кетрін проскочила раніше, ніж у березні 2002-го відбувся той самий модний показ.

"Ми пішли на вечірку в палац. Темою був "Гаррі Поттер", і там влаштували благодійний аукціон, де люди робили ставки, щоби виграти побачення. Вілл поставив 200 фунтів, щоби отримати побачення з Кейт", - запевнила Лора.

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Як минуло те побачення, Варшауер не в курсі, але вона пригадала, що Кейт Міддлтон не здавалася враженою титулами Вільяма і що їй поруч із ним було комфортно.

Як відомо, на випускний до Вільяма та Кейт у 2005-му році приїхали королева Єлизавета, принц Чарльз та Камілла. А у червні 2008-го дівчина принца вперше приєдналася до королівської родини на офіційному заході.

Нагадаємо, лавсторі пари не була безхмарною. Наприклад, якось принц Вільям буцімто порвав із Кейт по телефону, ще й перед самим Новим роком.