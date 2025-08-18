Кейт уже вибирає меблі: стало відомо, куди переїздять принц і принцеса Вельські

Фото Getty Images

Багатодітна родина принца і принцеси Вельських, яка наразі мешкає у котеджі Аделаїда, готується до переїзду. Але, подейкують, місцем призначення стане не маєток Форт Бельведер, як повідомлялося раніше.

Оселя, яку вибрали Кейт та Вільям, стане остаточним місцем їхнього проживання. Пара не змінить його й після того, як старший син короля Чарльза одного дня змінить його на престолі.

Те, що принц із принцесою та дітьми переїжджають, підтвердив речник Кенсингтонського палацу в коментарі GB News.

"Сім'я принца та принцеси Вельських цього року переїде до іншого будинку", - повідомив він.

Офіційно: принц Вільям, Кейт, Джордж, Шарлотта і Луї таки переїздять Фото Getty Images

Як стало відомо Daily Mail, мова йде про Форест Лодж, 300-річний особняк із вісьмома спальнями, розташований на території Великого Віндзорського парку. Впродовж минулого тижня коло нього були помічені білі мікроавтобуси з будівельниками. Навколо будинку звели нову огорожу і висадили кущі.

Про те, що саме до Форест Лодж невдовзі переберуться члени королівської родини, свідчить і те, що орендарі двох котеджів, розташовані коло нього, несподівано для себе отримали сповіщення про виселення.

"Їм сказали виїхати. Гадаю, їм запропонували щось інше, але повідомили, що вони мають виїхати", - розповів інформатор.

"Вони такого не очікували. Ці будинки розташовані дуже близько до Лоджа, тож їм не хочеться, щоби якийсь Том, Дік чи Гаррі жили в тих будинках, якщо там будуть королівські особи", - пояснив він.

Подейкують, ось тут оселяться принц та принцеса Вельські Фото Getty Images

До речі, як дізналася газета The Sun, нещодавно Кейт Міддлтон навідалася до складу, де зберігаються антикварні меблі королівської родини. Вона вибирала великий обідній стіл - на 24 особи.

"Цей будинок значно більший за котедж Аделаїда. Там є обідня зала та кімната для малювання, що вимагатиме чимало додаткових меблів", - розказав співрозмовник видання.

Зазначається, що переїзд Вільям та Кейт здіснюватимуть власним коштом, не за гроші платників податків. Пара сподівається, що це стане "свіжим початком" і дозволить залишити позаду тяжкі спогади.

Вільям і Кетрін незабаром витимуть нове гніздечко Фото Getty Images

Як відомо, торік Міддлтон поборола онкозахворювання. Проте, як зізналася принцеса нещодавно, етап фізичного відновлення дуже непростий і ще триває.

Нагадаємо, експертка розказала, як Кетрін готується до майбутньої ролі королеви і як планує змінити образ британської монархії.