Міддлтон повторила свій нещодавній лук, навідавшись до в'язниці. Фото
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка торік поборола онкологічне захворювання та перебуває в ремісії, відвідала в'язницю для жінок та неповнолітніх злочинців HMP Styal, що в графстві Чешир.
43-річна дружина принца Вільяма завітала до відділення, де перебувають матері з маленькими дітьми, повідомляє The Mirror.
Цікаво, що Кетрін, яка не бачить нічого поганого в тім, щоби вигулювати одні й ті самі аутфіти по декілька разів, майже повторила свій лук кількатижневої давнини. В цьому самому картатому пальті, міді-спідниці кольору бургунді та джемпері Її Високість була в січні, коли навідувалася до лікарні, де лікувалася від раку. Та цього разу вона вділа інші чоботи, коричневі від Gianvito Rossi, в яких з'являлася в 2022-му і 2023-му роках.
Як зазначає видання, коли Кейт з'явилася у виправному закладі в супроводі його керівниці Нікі Харгрівс, ув'язнені зустріли її вигуками і схвальним свистом. Дехто скористався нагодою, щоби звернутися до принцеси з проханням про збільшення фінансування. Міддлтон посміхалася і приязно махала жінкам.
Нагадаємо, нещодавно в TikTok завірусилася ймовірна розгадка секрету, як принцесі Вельській вдається завжди так гарно виходити на фото.
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