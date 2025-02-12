Міддлтон повторила свій нещодавній лук, навідавшись до в'язниці. Фото

Фото Getty Images

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка торік поборола онкологічне захворювання та перебуває в ремісії, відвідала в'язницю для жінок та неповнолітніх злочинців HMP Styal, що в графстві Чешир.

43-річна дружина принца Вільяма завітала до відділення, де перебувають матері з маленькими дітьми, повідомляє The Mirror.

Кетрін відвідала виправний заклад для жінок і злочинців, молодших за 18 років Фото Getty Images

Цікаво, що Кетрін, яка не бачить нічого поганого в тім, щоби вигулювати одні й ті самі аутфіти по декілька разів, майже повторила свій лук кількатижневої давнини. В цьому самому картатому пальті, міді-спідниці кольору бургунді та джемпері Її Високість була в січні, коли навідувалася до лікарні, де лікувалася від раку. Та цього разу вона вділа інші чоботи, коричневі від Gianvito Rossi, в яких з'являлася в 2022-му і 2023-му роках.

Як зазначає видання, коли Кейт з'явилася у виправному закладі в супроводі його керівниці Нікі Харгрівс, ув'язнені зустріли її вигуками і схвальним свистом. Дехто скористався нагодою, щоби звернутися до принцеси з проханням про збільшення фінансування. Міддлтон посміхалася і приязно махала жінкам.

Нагадаємо, нещодавно в TikTok завірусилася ймовірна розгадка секрету, як принцесі Вельській вдається завжди так гарно виходити на фото.