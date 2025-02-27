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Міддлтон у Вельсі вигуляла жакет, який носила у свої 25. Фото

Марія Ткаченко - 27 лютого, 10:40
Кейт Міддлтон

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон продовжує служити для своїх майбутніх підданих взірцем стилю та заощадливості, знов і знов вигулюючи вбрання, які живуть у її гардеробі вже багато років.

Так, під час їхнього з чоловіком Вільямом візиту до Вельсу Кетрін з'явилася на публіці у жакеті, який, власне, старший за її шлюб із принцом.

Про це пише Marie Claire.

Кейт Міддлтон і принц Вільям в молодості

Кетрін, попри народження трьох дітей, лишилася такою ж стрункою, як у 25 років

Фото AFP via Getty Images

У костюмі болотяного кольору від Ralph Lauren у 2007-му році Кейт була на кінних перегонах Cheltenham Horse Festival. Цього ж разу вона скомбінувала жакет із іншою спідницею - картатою від Gucci.

Нагадаємо, нещодавно Міддлтон помітили у теплому шалику, якому вже мінімум 14 років. Як відомо, речі, які Кейт дуже до вподоби, вона купує одразу в кількох кольорах

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Кейт Міддлтон
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