Міддлтон у Вельсі вигуляла жакет, який носила у свої 25. Фото
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон продовжує служити для своїх майбутніх підданих взірцем стилю та заощадливості, знов і знов вигулюючи вбрання, які живуть у її гардеробі вже багато років.
Так, під час їхнього з чоловіком Вільямом візиту до Вельсу Кетрін з'явилася на публіці у жакеті, який, власне, старший за її шлюб із принцом.
Про це пише Marie Claire.
У костюмі болотяного кольору від Ralph Lauren у 2007-му році Кейт була на кінних перегонах Cheltenham Horse Festival. Цього ж разу вона скомбінувала жакет із іншою спідницею - картатою від Gucci.
Нагадаємо, нещодавно Міддлтон помітили у теплому шалику, якому вже мінімум 14 років. Як відомо, речі, які Кейт дуже до вподоби, вона купує одразу в кількох кольорах.
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