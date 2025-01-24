Міддлтон у зимовому кежуалі з шаликом, якому 14 років, вибралася на шопінг у Лондоні. Фото

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Принцесу Вельську Кейт Міддлтон днями помітили у лондонському районі Ноттінг-Гілл. Її Високість завітала до магазину окулярів Finlay, звідки вийшла з чималим пакунком.

43-річна Кетрін була вбрана в елегантний зимовий кежуал: темно-синеє пальто від Max&Co за 690 доларік, брюки Sézane за 160 доларів, повідомляє Page Six.

При собі Міддлтон мала торбинку Smythson, яка коштує 1195 доларів, а шию втеплила шаликом Aquascutum за 166. Цікаво, що цьому аксесуарові вже близько 14 років, уперше Кетрін з'являлася в ньому в офіційній поїздці після свого весілля з принцом Вільямом.

Нагадаємо, це далеко не єдина річ у гардеробі майбутньої королеви, якій уже чимало літ.





Як відомо, така економність у королівській родині Великої Британії дуже вітається. Її Величність Камілла, наприклад, понад 80 разів вигулювала на різні заходи одні й ті ж туфлі, принцеса Анна нещодавно з'явилася на благодійному івенті в сукні, якій уже понад 30 років, а діти Вільяма і Кейт доношують речі не лише один за одним, а й одяг, який лишився ще з батькового дитинства.