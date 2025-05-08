Міддлтон у горошковій сукні та перлах леді Ді відвідала службу в Вестмінстерському абатстві

Королівська родина Великої Британії 8-го травня вшанувала пам'ять невідомого солдата в Вестмінстерському абатстві Фото AFP via Getty Images

8-го травня, у 80-ту річницю перемоги в Другій світовій війні в лондонському Вестмінстерському абатстві відбулася урочиста поминальна служба. Її відвідала королівська родина на чолі з Чарльзом ІІІ і королевою Каміллою.

Принцеса Вельська Кейт вигуляла витончений лук, який нагадує шанувальникам про покійну принцесу Діану.

До горошкової сукні від Alessandra Rich, у якій вона з'являлася в 2023-му році, цього разу Кетрін підібрала інший капелюх, туфлі й торбинку, а от сережки залишила ті самі: прикраси з перлами колись належали леді Ді.

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У принцеси свого часу Діани була дуже схожа сукня Фото Getty Images

Міддлтон поклала квіти до монументу жертвам Другої світової Фото Getty Images

Вишукана зачіска та Діанині перли Фото Getty Images

Як відомо, коштовності з колекції першої дружини Чарльза перейшли до обох її невісток. Так, зокрема, Меган Маркл дістався годинник Cartier.

Нагадаємо, один із легендарних луків Діани нещодавно повторили її рідні племінниці, близнючки Елайза та Амелія Спенсери.