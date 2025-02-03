Не дивіться на одяг: чому Кенсингтонський палац стане інакше освітлювати появи Міддлтон на публіці

43-річна принцеса Вельська - найулюбленіша представниця королівської родини серед британців Фото Getty Images

Кожна поява на публіці принцеси Вельської Кейт Міддлтон незмінно привертає багато уваги. Її лук пильними шанувальниками королівської родини аналізується до найменших деталей, а брендові речі, в яких з'являлася Її Високість, миттєво розкуповуються.

Та схоже, віднині це зміниться. Кенсингтонський палац більше не надаватиме ЗМІ інформації щодо аутфітів Кетрін. Таким є побажання принцеси.

Про це повідомляють АР та The Mirror.

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Кейт втомилася від надмірної уваги публіки до її луків Фото Getty Images

Пояснюється, що Кейт "фрустрована" тим, скільки уваги приділяється її одягу.

Зі слів наближеного до дружини принца Вільяма інсайдера, вона цілком розуміє цікавість публіки до її луків, коли мова йде про якісь події на кшталт кінопрем'єр або парадів Trooping the Colour. Але їй "страшенно тяжко", коли таке відбувається на постійній основі і фокус зміщується з її діяльності на те, як вона виглядає.

"Вона займається роботою, яка її цікавить і яка є дуже для неї важливою, а люди просто обговорюють те, у що вона одягнена", - зазначило джерело.

Палац повідомлятиме пресі подробиці луків Її Високості, але лише коли йтиметься про якісь урочисті заходи за її участі Фото Getty Images

До речі, палац дійсно не оприлюднив деталей щодо вбрання Кейт Міддлтон під час її останньої поїздки до Південного Вельсу, де вона, зокрема, відвідала дитячий хоспіс.

Нагадаємо, скромність та ощадливе ставлення до одягу дуже вітається в королівській родині Великої Британії. Наприклад, Його Величність Чарльз ІІІ досі носить сюртук, пошитий у 1980-их, у ньому він був на весіллі принца Гаррі. Кейт Міддлтон теж нерідко вигулює речі, які в її гардеробі вже давно.

Як відомо, після відокремлення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл від королівської сім'ї герцогиня Сассекська стала одягатися помітно дорожче.



