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Модні "близнючки": королева Данії вигуляла ошатну сукню як у Міддлтон. Фото

Марія Ткаченко - 3 березня, 15:45
Король Данії Фредерік Х

Король Фредерік Х зійшов на данський престол у січні 2024-го, після того, як його мати Маргрете вирішила "вийти на пенсію"

Фото з Instagram королівської родини Данії

Королева Данії Мері днями відвідала урочистий бал Arts and Culture, що відбувся у Копенгагені.

На Її Величності була паєткова максісукня зі стразами від Jenny Packham, яка одразу здалася знайомою тим, хто слідкує за стильними виходами на публіку представниць монарших родин.

Король і королева Данії

Королева Мері та король Фредерік


Король Фредерік та королева Мері

Його Величність кружляв Її Величність у танці

У точно такій самій принцеса Вельська Кейт Міддлтон була, зокрема, на прийомі в Букінгемському палаці в грудні 2023-го року. Відрізняються луки тіарами та клатчами.

Королівська родина Британії

Так це плаття виглядало на Кейт Міддлтон

Фото Getty Images

Власне, в Мері ця сукня з'явилася раніше, ніж у Кейт. Данська королева в 2022-му році позувала у ній для фотопортрету з нагоди свого 50-річчя. Міддлтон же має як мінімум одну таку саму, але в іншому кольорі.

Королева Данії Мері

Цікаво, Кейт побачила у Мері це вбрання і захотіла й собі?

Фото Hasse Nielsen

Як відомо, подейкують, Мері та Кетрін - хороші подружки. Те, що їхні смаки щодо одягу співпадають, помічали й раніше, наприклад, в них є кілька однакових суконь від бренду Beulah. Подобається обом і Emilia Wickstead.

Нагадаємо, кілька років тому Міддлтон повторила один із культових луків принцеси Діани. А ще ТаблоID розказував про стиль сучасних королев: від лакшері-модниці Ранії до любительки вигадливих капелюшків Матильди.

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