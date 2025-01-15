Позуй як принцеса: у TikTok знайшли "розгадку" секрету вдалих фото Кейт Міддлтон. Відео

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Кожна поява на публіці принцеси Вельської Кейт Міддлтон стає мегаподією, а найдрібніші деталі її луку, зачіски, мейку тощо жваво обговорюються в ЗМІ та соцмережах. Зокрема багатьом не дає спокою питання: як 43-річній дружині принца Вільяма вдається завжди так гарно виходити на фото.

Одна версія щодо цього кілька років тому з'явилася в TikTok і продовжує набирати популярністі. Як пише The Mirror, її висунула експертка зі стилю королівських осіб Міранда Холдер.

"Ви колись задавалися питанням, як Кейт Міддлтон так гарно виглядає на фото? Бо це саме так - щоразу", - констатувала авторка.

Серед членів королівської родини британці найбільше симпатизують Кейт Міддлтон, а колишній секретар принцеси Діани взагалі вважає її найбільшою надією корони Фото Getty Images

Холдер припустила, що принцеса пройшла спеціальний медіатренінг на цю тему.

"Її просто навчили завжди тримати підборіддя паралельно землі. Вона не опускає його, вона не задирає його, й це гарантує їй вдале фото щоразу", - запевнила стилістка.

Ролик набрав кількасот тисяч переглядів, і хтось із коментаторів погоджується з тим, що цей фотолайфхак таки працює. Дехто ж переконаний: Кетрін гарно виходить на фото просто тому, що і є напрочуд вродливою жінкою.

Нагадаємо, на початку своєї кар'єри в королівській родині Великої Британії із Міддлтон кілька разів ставався конфуз: під прицілом камер вітер здіймав угору її сукні. Подейкують, в якийсь момент втрутилася сама королева Єлизавета і дала онуковій дружині цінну пораду.

Як відомо, хай би як красиво вона не виходила на фото, Кейт іноді все одно кортить вдосконалити їх за допомогою фотошопу. Торік вона втрапила через це в велику халепу.