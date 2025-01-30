Міддлтон з'явилася на публіці в улюбленій картатій сукні від Zara. Фото

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Принцеса Вельська Кейт Міддлтон 30-го січня з'явилася на публіці, навідавшись до маленьких пацієнтів хоспісу Tŷ Hafan у Південному Вельсі.

Як повідомили в Instagram цієї благодійної організації, 43-річна дружина принца Вільяма стала її патронесою.

На Міддлтон була картата сукня від Zara. Вона у принцеси вже щонайменше п'ять років, уперше Кетрін показалася в ній у січні 2020-го. Між іншим, як пише Daily Mail, ціна плаття на сейлі становила близько 20 доларів і близько 111 доларів, якщо Її Високість купляла за повну ціну.

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Кетрін тепер патронеса дитячого хоспісу Фото AFP via Getty Images

Кейт у хоспісі гралася з малечею, тепло спілкувалася з батьками та персоналом.

Принцеса чудово ладнає з дітками будь-якого віку Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Міддлтон відвідала лікарню, де сама проходила лікування від раку. Принцеса перебуває в ремісії. А от про стан здоров'я короля Чарльза ІІІ, якому діагностували рак майже одночасно з невісткою, палац дає інформацію вкрай рідко. Торік племінник Його Величності зазнався, що одужання дядька займає більше часу, ніж тому хотілося б.



