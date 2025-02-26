Червоне пальто і весняні квіти: принцеса Кейт в елегантному луці завітала з принцом Вільямом до Вельсу. Фото

Принц і принцеса Вельські здійснили спільний візит до Південного Вельсу вперше за понад рік, щоб відзначити День святого Давида.

26 лютого 42-річний Вільям і 43-річна Кейт Міддлтон потягом прибули до міста Понтипрідд, пише Daily Mail.

Її Високість обрала червоне пальто Alexander McQueen, під яке вдягнула кофтину з коміром та спідницю в клітинку. Образ вона доповнила чоботами та аксесуаром у вигляді жовтого нарциса, символу свята.

Останнього разу подружжя разом відвідувало Вельс у жовтні 2023 року фото Getty Images

Принц Вільям з'явився у темних джинсах, бордовому кардигані й блакитній сорочці. До його жакета також була прикріплена квітка, але меншого розміру.

Свою програму принц і принцеса розпочали з візиту до ринку Понтипрідд, де зустрілися з місцевими підприємцями та навіть спробували себе у приготуванні традиційних валлійських тістечок.

Після ринку Вільям і Кейт відвідали місцевий громадський сад і лісопарк. Тут подружжя поспілкувалося з волонтерами, які працюють над озелененням та благоустроєм території. Протягом дня принц і принцеса активно спілкувалися з містянами, приймали квіти та фотографувалися.

Раніше цього місяця Кенсингтонський палац повідомив, що більше не буде інформувати ЗМІ про образи Кетрін за її особистим бажанням.

Нещодавно Міддлтон відвідала дітей у хоспісі у Південному Вельсі та в'язницю для жінок і неповнолітніх злочинців.

Нагадаємо, у березні 2024 стало відомо, що у Її Високості виявили рак, а вже у листопаді того ж року вона повернулась до своїх обов'язків. У січні 2025 вона навідалась до шпиталю, в якому лікувалась, і підтримала пацієнтів.