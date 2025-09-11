Картато і елегантно: Міддлтон з'явилася на публіці в брючному костюмі та джемпері

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка днями вигуляла в Лондоні картату сукню, обрала цей самий принт, але дрібнесеньку клітинку, і для наступної своєї появи на публіці.

11-го вересня Її Високість відвідала кілька текстильних мануфактур у графствах Саффолк та Кент, вшановуючи місцевих виробників, пише Daily Mail.

На 43-річній Кетрін був сірий брючний костюм, під який вона надягла чорний джемпер.

Між іншим, пращури самої Кетрін колись володіли вовняною мануфактурою в Лідсі Фото Getty Images

Як відомо, в Лондоні зараз перебуває молодший брат принца Вільяма, принц Гаррі. Як стало відомо газеті, він уже мав зустріч із королем Чарльзом, яка тривала десь 55 хвилин, але все одно була довшою за попередню. Батько та син разом випили чаю.

Нагадаємо, Вільям не планує бачитися з братом. Подейкують, вони з Кейт іще торік остаточно вирішили "відправити в бан" герцога та герцогиню Сассекських.