Клаудія схвалює: Кардашян у вінтажному міні та з бантами у волоссі повторила подіумний лук Шиффер 90-х. Фото

Американська теледіва Кім Кардашян вкотре довела, що має хороший смак та вміння вдихати нове життя у культові образи з минулого.

На вечері Chanel і Чарльза Фінча в Беверлі-Хіллз 44-річна знаменитість з’явилася в унікальному вінтажному вбранні від французького модного дому, пише Vogue.

Кардашян обрала чорну сукню з кутюрної осінньої колекції Chanel 1992 року, створену легендарним Карлом Лагерфельдом. Вона вирізняється корсетним ліфом з тонкими бретелями, шовковою спідницею з плісированими вставками та шифоновою підкладкою. Фото з події були опубліковані в Instagram.

Завершити образ допомогли чорні замшеві туфлі, діамантові сережки й мініатюрна сумка Chanel із фірмовим стьобаним дизайном фото з instagram

Зірка продемонструвала свої спокусливі форми

Світська левиця вміє вигідно підкреслити свій бюст

Ще більше уваги привернула зачіска Кім. Вона надихалася показом Chanel осінь 1995 року й образом Клаудії Шиффер. Бізнесвумен з’явилася з довгим хвостом, прикрашеним трьома чорними бантами.

Кардашян вдягнула вінтажне міні для фешн-заходу

Сама Клаудія не залишилася осторонь та відреагувала на появу Кардашян у її культовому стилі. Вона поділилася власними архівними фото і залишила теплий коментар.

"У захваті від цієї зачіски Кім Кардашян! Кріс Епплтон (перукар-стиліст) оживив образ Chanel 1995 року на вчорашньому вечорі", — написала Шиффер.

Нещодавно Кім потішила фанів фото в трусиках і балаклаві, а також взяла участь у пікантній зйомці білизни. Але інколи її епатажні луки виявляються болісними. Сукня, яку вона вдягала на Met Gala-2024 залишила їй неприємні сліди на спині.

Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка, репера Каньє Веста Кардашян має чотирьох дітей. Старшій донці Норт зараз 11 років і вона обожнює модні перевдягання з мамою. Дівчинка також має братів: 9-річного Сейнта і 5-річного Псалма та 7-річну сестру Чикаго.