Кардашян у хижому бікіні показала мокре тіло на пляжі крупним планом. Фото

Американська теледіва Кім Кардашян анонсувала вихід нової колекції купальників від свого бренду SKIMS.

У своєму Instagram 44-річна Кардашян поділилася серією спокусливих кадрів з пляжної фотосесії, на якій особисто продемонструвала новинки. Знімки були зроблені на березі Багамських островів.

Бізнесвумен ефектно попозувала у різних комплектах, показавши свої соковиті форми.

Знаменитість похизувалася пласким животом і спокусливими стегнами Усі фото anadiasphotography

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Окрім купальників, бренд представив стильні накидки з махрової і бавовняної тканини, а також аксесуари для пляжного відпочинку

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"Мені подобається, що в цій колекції є щось для кожного, незалежно від того, чи ви на відпочинку, чи просто насолоджуєтеся пляжем. Головне відчувати себе впевнено і приголомшливо в тому, що носите", — прокоментувала засновниця SKIMS.

Як відомо, Кім обожнює моду та стильні виходи. Нещодавно вона повторила культовий образ Клаудії Шиффер. А також шанувальники її похвалили за вміння елегантно носити луки з голою спиною. Але іноді її експерименти з одягом приводять до неприємних наслідків.

Нагадаємо, Кардашян виховує чотирьох дітей від свого екса, репера Каньє Веста. Її старша донька Норт також захоплюється створенням образів.