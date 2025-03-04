Кардашян у хижому бікіні показала мокре тіло на пляжі крупним планом. Фото
Американська теледіва Кім Кардашян анонсувала вихід нової колекції купальників від свого бренду SKIMS.
У своєму Instagram 44-річна Кардашян поділилася серією спокусливих кадрів з пляжної фотосесії, на якій особисто продемонструвала новинки. Знімки були зроблені на березі Багамських островів.
Бізнесвумен ефектно попозувала у різних комплектах, показавши свої соковиті форми.
Як відомо, Кім обожнює моду та стильні виходи. Нещодавно вона повторила культовий образ Клаудії Шиффер. А також шанувальники її похвалили за вміння елегантно носити луки з голою спиною. Але іноді її експерименти з одягом приводять до неприємних наслідків.
Нагадаємо, Кардашян виховує чотирьох дітей від свого екса, репера Каньє Веста. Її старша донька Норт також захоплюється створенням образів.
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