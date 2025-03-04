Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Кардашян у хижому бікіні показала мокре тіло на пляжі крупним планом. Фото

Карина Тімкова - 4 березня, 11:15

Американська теледіва Кім Кардашян анонсувала вихід нової колекції купальників від свого бренду SKIMS.

У своєму Instagram 44-річна Кардашян поділилася серією спокусливих кадрів з пляжної фотосесії, на якій особисто продемонструвала новинки. Знімки були зроблені на березі Багамських островів.

Бізнесвумен ефектно попозувала у різних комплектах, показавши свої соковиті форми.

Кім Кардашян знялась у купальнику на пляжі

Знаменитість похизувалася пласким животом і спокусливими стегнами

Усі фото anadiasphotography

Кім Кардашян у прозорому топі й бікіні повигиналася на пляжі

Мокрий топ доповнив блакитний купальник

Кім Кардашян показалась у бікіні
Теледіва частенько носить крихітні бікіні
Кім Кардашян продемонструвала нову модель бікіні

Окрім купальників, бренд представив стильні накидки з махрової і бавовняної тканини, а також аксесуари для пляжного відпочинку

Кім Кардашян показала гарячі кадри з фотосесії

Вона любить показувати свій пишний бюст

Кім Кардашян у пікантній позі знялася у бікіні

Свої апетитні форми Кардашян посипала піском для ефектного кадру

Кім Кардашян спокусливо посиділа в купальнику

Зірка погрілася під багамським сонцем

Кім Кардашян в сексуальній позі фотографувалася на пляжі
Кім Кардашян мокра та у піску знялась у новій фотосесії

Світська левиця уявляла себе рятувальницею Малібу?

Кім Кардашян з випнутими грудьми попозувала на піску

Теледіва знає, як здивувати фанатів своїми луками

Кім Кардашян посвітила ласими формами на пляжі

Про принт зебри Кім також не забула

Кім Кардашян показала пишний бюст і стегна на нових фото

"Мені подобається, що в цій колекції є щось для кожного, незалежно від того, чи ви на відпочинку, чи просто насолоджуєтеся пляжем. Головне відчувати себе впевнено і приголомшливо в тому, що носите", — прокоментувала засновниця SKIMS.

Як відомо, Кім обожнює моду та стильні виходи. Нещодавно вона повторила культовий образ Клаудії Шиффер. А також шанувальники її похвалили за вміння елегантно носити луки з голою спиною. Але іноді її експерименти з одягом приводять до неприємних наслідків.

Нагадаємо, Кардашян виховує чотирьох дітей від свого екса, репера Каньє Веста. Її старша донька Норт також захоплюється створенням образів.

Читайте також:

"Бісів клуб 40-річних": Кардашян із нагоди ювілею молодшої сестри покрасувалася з нею у сексі-луках. Фото

Без фотошопу?: Кардашян посвітила видатними формами у бікіні та бодіс'юті свого бренду

Кім та Кортні Кардашян перевтілилися у спокусливих італійок для колаборації з Dolce&Gabbana. Фото

Білявка Кардашян у в'язаній кофтинці і трусиках млосно попозувала на хутрі

купальники Кім Кардашян Родина Кардашян
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів