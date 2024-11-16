Кім та Кортні Кардашян перевтілилися у спокусливих італійок для колаборації з Dolce&Gabbana. Фото

Юлія Леськова 16 листопада, 13:36
Кім Кардашян позує для фото
Фото nadia lee cohen

Американська теледіва Кім Кардашян та її сестра Кортні знялися для колаборації бренду спідньої білизни SKIMS з відомим домом моди Dolce&Gabbana.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Для фотосесії Кім та Кортні перевтілилася в італійських красунь та попозували у комбінезонах у хижий принт, в обтислих сукнях з глибоким декольте та спокусливих напівпрозорих корсетах.


"Непідвладна часу італійська привабливість Dolce&Gabbana поєднується з фірмовими тканинами SKIMS і моделями, що формують фігуру", - підписала фото Кім.

Кім Кардашян у білизні

Кім та Кортні поринули в італійський вайб для нового кампейну

Фото nadia lee cohen
Кім Кардашян у корсеті

А ви відчуваєте італійський настрій цього фото?

Фото nadia lee cohen

Нагадаємо, напочатку жовтня Кім Кардашян приміряла нову колекцію свого бренду та наробила спокусливих фото.

Як відомо, Кім також позувала разом зі своєю сестрою Хлої в її день народження.

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Кім Кардашян
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