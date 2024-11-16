Кім та Кортні Кардашян перевтілилися у спокусливих італійок для колаборації з Dolce&Gabbana. Фото
Американська теледіва Кім Кардашян та її сестра Кортні знялися для колаборації бренду спідньої білизни SKIMS з відомим домом моди Dolce&Gabbana.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Для фотосесії Кім та Кортні перевтілилася в італійських красунь та попозували у комбінезонах у хижий принт, в обтислих сукнях з глибоким декольте та спокусливих напівпрозорих корсетах.
"Непідвладна часу італійська привабливість Dolce&Gabbana поєднується з фірмовими тканинами SKIMS і моделями, що формують фігуру", - підписала фото Кім.
Нагадаємо, напочатку жовтня Кім Кардашян приміряла нову колекцію свого бренду та наробила спокусливих фото.
Як відомо, Кім також позувала разом зі своєю сестрою Хлої в її день народження.
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