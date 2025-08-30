"Захопилася зануреннями": Шиффер у купальнику з фламінго показалася у крижаній ванні

Юлія Леськова - 30 серпня, 13:47
Клаудія Шиффер позує для фото
Фото з Instagram Клаудії Шиффер

55-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер похвалилася струнким тілом у купальнику у спа. 

Клаудія у суцільному купальнику з фламінго та сонцезахисних окулярах показала, як занурюється у ванну з крижаною водою.

"Цього року я захопилася зануреннями у холодну воду", - написала Шиффер. 


Клаудія Шиффер у ванній з холодною водою

Клаудія не вперше загартовується у холодній воді

Клаудія Шиффер показала своє дозвілля

Шиффер вже показувала своє нове хобі

Нагадаємо, днями Клаудія відсвяткувала своє 55-річчя та похвалилася фото у купальнику з декольте. 

Як відомо, до речі навесні цього року Клаудія в екстремальному міні розважалася на вечірці у Версаче

Читайте також:

Клаудія Шиффер привітала сина з 22-річчям і показала його рідкісні фото

54-річна Шиффер у боді з рюшами захопила струнким тілом у рекламі відомого бренду. Фото

Остання капсула Донателли: Шиффер у джампс'юті, Мосс у хижому міні та декольтована Валетта знялися для Versace. Фото

Клаудія Шиффер
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів