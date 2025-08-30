"Захопилася зануреннями": Шиффер у купальнику з фламінго показалася у крижаній ванні
55-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер похвалилася струнким тілом у купальнику у спа.
Клаудія у суцільному купальнику з фламінго та сонцезахисних окулярах показала, як занурюється у ванну з крижаною водою.
"Цього року я захопилася зануреннями у холодну воду", - написала Шиффер.
Нагадаємо, днями Клаудія відсвяткувала своє 55-річчя та похвалилася фото у купальнику з декольте.
Як відомо, до речі навесні цього року Клаудія в екстремальному міні розважалася на вечірці у Версаче.
