"Захопилася зануреннями": Шиффер у купальнику з фламінго показалася у крижаній ванні

Фото з Instagram Клаудії Шиффер

55-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер похвалилася струнким тілом у купальнику у спа.

Клаудія у суцільному купальнику з фламінго та сонцезахисних окулярах показала, як занурюється у ванну з крижаною водою.

"Цього року я захопилася зануреннями у холодну воду", - написала Шиффер.

Клаудія не вперше загартовується у холодній воді

Шиффер вже показувала своє нове хобі

Нагадаємо, днями Клаудія відсвяткувала своє 55-річчя та похвалилася фото у купальнику з декольте.

Як відомо, до речі навесні цього року Клаудія в екстремальному міні розважалася на вечірці у Версаче.