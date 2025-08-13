54-річна Шиффер у квітковому купальнику показалась у крижаній ванні. Фото
Німецька супермодель Клаудія Шиффер влаштувала собі екстремальний відпочинок у крижаній ванні.
В Instagram 54-річна знаменитість показалася в декольтованому монокіні з квітковим принтом від Chloé у басейні з дуже холодною водою.
"3-хвилинне занурення у лід", — підписала вона знімки.
До речі, обтирання льодом також подобається Маші Єфросиніній та Соні Морозюк. А ще крига є невід'ємною частиною б'юті-рутини Руслани Лижичко і Даші Квіткової.
Щодо самої Шиффер, то нещодавно вона хвалилася тілом у боді з рюшами та у звабливому міні веселилася на вечірці. Також вона позувала у сексуальному купальному луці й світила формами в обтислому образі. Якось ТаблоID розповідав, як змінилася Клаудія з роками.
