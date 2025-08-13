54-річна Шиффер у квітковому купальнику показалась у крижаній ванні. Фото

Карина Тімкова - 13 серпня, 13:00
Клаудія Шиффер у купальнику показалась у крижаній воді

Клаудія Шиффер у квітковому бікіні засвітила стегна під час занурення в крижану воду

Фото davidsimsofficial

Німецька супермодель Клаудія Шиффер влаштувала собі екстремальний відпочинок у крижаній ванні.

В Instagram 54-річна знаменитість показалася в декольтованому монокіні з квітковим принтом від Chloé у басейні з дуже холодною водою.

"3-хвилинне занурення у лід", — підписала вона знімки.


Клаудія Шиффер похвалилася струнким тілом у басейні з крижаною водою

Клаудія засвітила оголені стегна у воді

Фото instagram
Клаудія Шиффер у купальнику попозувала в холодній воді

Знаменитість витримала цілих три хвилини у крижаній ванні

Клаудія Шиффер у бікіні показалася в льодяній ванній

Манекенниця виглядала дуже ефектно навіть в холоді

До речі, обтирання льодом також подобається Маші Єфросиніній та Соні Морозюк. А ще крига є невід'ємною частиною б'юті-рутини Руслани Лижичко і Даші Квіткової.

Щодо самої Шиффер, то нещодавно вона хвалилася тілом у боді з рюшами та у звабливому міні веселилася на вечірці. Також вона позувала у сексуальному купальному луці й світила формами в обтислому образі. Якось ТаблоID розповідав, як змінилася Клаудія з роками.

Читайте також:

Клавдіа Шиффер знялася в еротичній фотосесії

Клавдії Шиффер 50: іменинниця показала улюблені звабливі луки, подарунки й торт. ВІДЕО

Клаудія Шиффер привітала сина з 22-річчям і показала його рідкісні фото

Клаудія схвалює: Кардашян у вінтажному міні та з бантами у волоссі повторила подіумний лук Шиффер 90-х. Фото

Модель купальники Клаудія Шиффер
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів