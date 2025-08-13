54-річна Шиффер у квітковому купальнику показалась у крижаній ванні. Фото

Клаудія Шиффер у квітковому бікіні засвітила стегна під час занурення в крижану воду Фото davidsimsofficial

Німецька супермодель Клаудія Шиффер влаштувала собі екстремальний відпочинок у крижаній ванні.

В Instagram 54-річна знаменитість показалася в декольтованому монокіні з квітковим принтом від Chloé у басейні з дуже холодною водою.

"3-хвилинне занурення у лід", — підписала вона знімки.

Клаудія засвітила оголені стегна у воді Фото instagram

Знаменитість витримала цілих три хвилини у крижаній ванні

Манекенниця виглядала дуже ефектно навіть в холоді

До речі, обтирання льодом також подобається Маші Єфросиніній та Соні Морозюк. А ще крига є невід'ємною частиною б'юті-рутини Руслани Лижичко і Даші Квіткової.

