Клаудія Шиффер на своє 55-річчя блиснула стегнами у пастельному купальнику з декольте. Фото
Німецька супермодель Клаудія Шиффер 25 серпня відзначає день народження. Їй виповнилося 55 років.
З цієї нагоди вона поділилася моментами зі свого святкування. На опублікованих в Instagram фото вона показалась у декольтованому купальнику пастельного кольору біля басейну.
"55 років сьогодні. Так пощастило мати щасливий і здоровий день народження", — написала вона.
До речі, Клаудія є справжньою любителькою екстремальних розваг. Днями вона у купальнику показалась у крижаній ванні. А нещодавно зірка оголила стегна у ніжних луках для реклами та у звабливому міні повеселилася на вечірці.
Як відомо, від свого чоловіка, британського кінопродюсера Метью Вона Шиффер має трьох дітей: 20-річну Клементину, 15-річну Козіму і Каспара, якого матуся недавно мило вітала з 22-річчям.
Якось ТаблоID описував, як з роками змінювалася модель та інші знамениті білявки.
