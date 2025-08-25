Клаудія Шиффер на своє 55-річчя блиснула стегнами у пастельному купальнику з декольте. Фото

Карина Тімкова - 25 серпня, 18:15

Німецька супермодель Клаудія Шиффер 25 серпня відзначає день народження. Їй виповнилося 55 років.

З цієї нагоди вона поділилася моментами зі свого святкування. На опублікованих в Instagram фото вона показалась у декольтованому купальнику пастельного кольору біля басейну.

"55 років сьогодні. Так пощастило мати щасливий і здоровий день народження", — написала вона.

Клаудія Шиффер у купальнику посвітила декольте і стегнами біля басейну

Іменинниця зазнімкувалась у звабливій позі, поки грала в нарди

Фото instagram

Клаудія Шиффер у декольтованому купальнику відсвяткувала 55-річчя

Купальний костюм був оздоблений рюшами

Клаудія Шиффер у купальнику похвалилася фігуркою на вулиці

Шиффер похвалилася стрункими ніжками на подвір'ї

Клаудія Шиффер у купальнику з рюшами показала тіло на своєму 55-річчі

Манекенниця блиснула оголеними стегнами на затишних фото

До речі, Клаудія є справжньою любителькою екстремальних розваг. Днями вона у купальнику показалась у крижаній ванні. А нещодавно зірка оголила стегна у ніжних луках для реклами та у звабливому міні повеселилася на вечірці.

Як відомо, від свого чоловіка, британського кінопродюсера Метью Вона Шиффер має трьох дітей: 20-річну Клементину, 15-річну Козіму і Каспара, якого матуся недавно мило вітала з 22-річчям.

Якось ТаблоID описував, як з роками змінювалася модель та інші знамениті білявки.

