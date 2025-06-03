Княгиня Монако в елегантній сукні з квітами попозувала на презентації власного портрета. Фото
Князь Монако Альбер ІІ і його дружина, княгиня Шарлін відвідали презентацію двох портретів у мерії міста.
Для заходу княгиня обрала довгу чорну сукню, яка була прикрашена білими квітами. Її чоловік позував у класичному жакеті з краваткою і світлих штанах. Знімки були опубліковані в Instagram.
Разом з відвідувачами подружжя монархів роздивилося нові картини, які зображали саму Шарлін та княгиню Грейс, мати Альберта ІІ, яка трагічно загинула в аварії.
Днями княгиня у яскравому червоному аутфіті показувалася на Формулі-1 та у шовковому комплекті відвідувала офіційний прийом. Також дружина князя Монако позувала у яскравій спідничці. До речі, якось ТаблоID детально описував її стиль.
Нагадаємо, Шарлін і Альберт ІІ мають 10-річних двійнят, Габріелу і Жака, які недавно прийняли перше причастя. А ще ходять чутки, що цей шлюб суто протокольний і вони не живуть разом.
Як відомо, княгиня частенько купує дорогі речі. Про це свідчить таємна бухгалтерія сім'ї, через яку вона навіть втрапила у скандал.
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