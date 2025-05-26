Ефектний червоний та розкішний білий: княгиня Монако продемонструвала два образи на "Формулі 1". Фото

Князь Монако Альбер ІІ і його дружина, княгиня Шарлін відвідали гонку "Формули 1" на 82-му Гран-прі Монако.

Для події княгиня вбралася в ефектний образ, що складався з асиметричної смугастої сорочки червоного кольору й штанів в тон. Завершував лук замшеві туфлі та елегантні сережки.

Альбер ІІ дивився перегони у темно-синьому піджаку й сірих штанах. Відповідні фотографії були опубліковані в Instagram.

Шарлін також зробили стильний низький пучок Фото Axel Bastello / Michaël Alesi

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Подружжя виглядало гармонійно разом

Княгиню у total red легко помітити на кожному фото

У рамках Гран-прі Монако також була проведена церемонія з традиційною червоною доріжкою

Шарлін позувала у вишуканій білій максісукні з металевим поясом

Князенко Монако, 10-річний Жак показався в автівці для перегонів разом із батьком

Днями подружжя відвідало офіційний прийом в елегантних образ. Раніше цього місяця Шарлін дивилася перегони у яскравій спідниці. А на нещодавній Бал троянд вона прибула у вишуканих смарагдах. Не так давно ТаблоID детально описував стиль дружини Альбера ІІ.

Як відомо, подружжя виховує 10-річних двійнят, Габріелу та Жака, які недавно прийняли перше причастя. Подейкують, що шлюб монархів Монако протокольний і вони не живуть разом.

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