Ефектний червоний та розкішний білий: княгиня Монако продемонструвала два образи на "Формулі 1". Фото

Карина Тімкова - 26 травня, 17:45

Князь Монако Альбер ІІ і його дружина, княгиня Шарлін відвідали гонку "Формули 1" на 82-му Гран-прі Монако.

Для події княгиня вбралася в ефектний образ, що складався з асиметричної смугастої сорочки червоного кольору й штанів в тон. Завершував лук замшеві туфлі та елегантні сережки.

Альбер ІІ дивився перегони у темно-синьому піджаку й сірих штанах. Відповідні фотографії були опубліковані в Instagram.

Княгиня Монако Шарлін у червоному луці попозувала на Формулі-1

Шарлін також зробили стильний низький пучок

Фото Axel Bastello / Michaël Alesi

Княгиня і князь Монако в ошатних луках прибули на Формулу 1

Подружжя виглядало гармонійно разом

Княгиня Монако Шарлін у червоних штанах прибула на гонку Формули 1

Княгиню у total red легко помітити на кожному фото

Княгиня Монако у білій сукні з квітами попозувала біля князя

У рамках Гран-прі Монако також була проведена церемонія з традиційною червоною доріжкою

Княгиня Монако Шарлін в білій сукні та князь прибули на хідник

Шарлін позувала у вишуканій білій максісукні з металевим поясом

Князь Монако разом із сином прибув на Формулу 1

Князенко Монако, 10-річний Жак показався в автівці для перегонів разом із батьком

Днями подружжя відвідало офіційний прийом в елегантних образ. Раніше цього місяця Шарлін дивилася перегони у яскравій спідниці. А на нещодавній Бал троянд вона прибула у вишуканих смарагдах. Не так давно ТаблоID детально описував стиль дружини Альбера ІІ.

Як відомо, подружжя виховує 10-річних двійнят, Габріелу та Жака, які недавно прийняли перше причастя. Подейкують, що шлюб монархів Монако протокольний і вони не живуть разом.

Нещодавно в руки ЗМІ потрапила таємна бухгалтерія, яка розкрила чималі витрати родини на розкішні речі.

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