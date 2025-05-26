Ефектний червоний та розкішний білий: княгиня Монако продемонструвала два образи на "Формулі 1". Фото
Князь Монако Альбер ІІ і його дружина, княгиня Шарлін відвідали гонку "Формули 1" на 82-му Гран-прі Монако.
Для події княгиня вбралася в ефектний образ, що складався з асиметричної смугастої сорочки червоного кольору й штанів в тон. Завершував лук замшеві туфлі та елегантні сережки.
Альбер ІІ дивився перегони у темно-синьому піджаку й сірих штанах. Відповідні фотографії були опубліковані в Instagram.
Днями подружжя відвідало офіційний прийом в елегантних образ. Раніше цього місяця Шарлін дивилася перегони у яскравій спідниці. А на нещодавній Бал троянд вона прибула у вишуканих смарагдах. Не так давно ТаблоID детально описував стиль дружини Альбера ІІ.
Як відомо, подружжя виховує 10-річних двійнят, Габріелу та Жака, які недавно прийняли перше причастя. Подейкують, що шлюб монархів Монако протокольний і вони не живуть разом.
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