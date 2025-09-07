"Буду твоїм світлом і теплом": кохана Ступки привітала його з 39-річчям та згадала випробування, які вони пройшли разом
Кохана актора Дмитра Ступки, співачка Юлія Барабанова ніжно привітала його з 39-річчям спільним селфі на тлі океану.
"Дмитрик, дорогий мій! Сьогодні я хочу сказати тобі ще більше слів, ніж завжди, адже твій день народження – це особливий привід подякувати тобі за все, що ти робиш для мене", - написала Юлія.
"Ти надихаєш мене своїми стараннями і бажанням робити і творити щось хороше! Ти людина, яка вміє пробачати і відпускати і це тільки чого вартує! Любимий, слухай своє серце завжди! Не слухай нікого окрім себе! Ніхто не проживе твоє життя, бо ти сам! Розкривай свої крила і лети вперед як комета до своїх цілей і поставлених задач! А я як твоя друга кохана половинка буду летіти збоку щоб не дати тобі впасти!" - додала вона.
Барабанова також згадала, що разом вони пережили чимало складнощів, які тільки зблизили їх.
"Ті випробовування, які ми пройшли за ці роки і проходимо роблять нас сильнішими і зблизили нас ще більше! Це велика рідкість, щоб у чоловіка і жінки були одні цілі і одинакові погляди на життя! Ти знай я завжди поруч і щоб не сталось я завжди буду твоїм світлом і теплом навіть на відстані!" - зазначила кохана Ступки.
Юлія побажала Дмитру міцного здоров'я та успішних проєктів.
"Я бажаю тобі здоров’я, яке буде таким же міцним, як твій характер, успіху у всіх творчих починаннях, успішних проєктів, щоб кожен твій день був наповнений радістю і спокоєм! Пам’ятай, я завжди тут щоб підтримати та любити тебе, якби не було тяжко і щоб не трапилося! З Днем народження, моє велике кохане серце! Цілую ніжно у вушко і в носик", - підсумувала вона.
Нагадаємо, на початку вересня свій день народження святкувала Юлія Барабанова. Дмитро Ступка присвятив їй ніжний допис та назвав її "найбільшою радістю та любов'ю".
До речі, донька Дмитра Ступки, 8-річна Богдана вирішила продовжити акторську династію - вона знімалася для Netflix.