"Буду твоїм світлом і теплом": кохана Ступки привітала його з 39-річчям та згадала випробування, які вони пройшли разом

Фото з Instagram Дмитра Ступки

Кохана актора Дмитра Ступки, співачка Юлія Барабанова ніжно привітала його з 39-річчям спільним селфі на тлі океану.

"Дмитрик, дорогий мій! Сьогодні я хочу сказати тобі ще більше слів, ніж завжди, адже твій день народження – це особливий привід подякувати тобі за все, що ти робиш для мене", - написала Юлія.

"Ти надихаєш мене своїми стараннями і бажанням робити і творити щось хороше! Ти людина, яка вміє пробачати і відпускати і це тільки чого вартує! Любимий, слухай своє серце завжди! Не слухай нікого окрім себе! Ніхто не проживе твоє життя, бо ти сам! Розкривай свої крила і лети вперед як комета до своїх цілей і поставлених задач! А я як твоя друга кохана половинка буду летіти збоку щоб не дати тобі впасти!" - додала вона.

Юлія наголосила, що завжди поряд, аби любити та підтримувати коханого

Барабанова також згадала, що разом вони пережили чимало складнощів, які тільки зблизили їх.

"Ті випробовування, які ми пройшли за ці роки і проходимо роблять нас сильнішими і зблизили нас ще більше! Це велика рідкість, щоб у чоловіка і жінки були одні цілі і одинакові погляди на життя! Ти знай я завжди поруч і щоб не сталось я завжди буду твоїм світлом і теплом навіть на відстані!" - зазначила кохана Ступки.

Юлія побажала Дмитру міцного здоров'я та успішних проєктів.

"Я бажаю тобі здоров’я, яке буде таким же міцним, як твій характер, успіху у всіх творчих починаннях, успішних проєктів, щоб кожен твій день був наповнений радістю і спокоєм! Пам’ятай, я завжди тут щоб підтримати та любити тебе, якби не було тяжко і щоб не трапилося! З Днем народження, моє велике кохане серце! Цілую ніжно у вушко і в носик", - підсумувала вона.

Нагадаємо, на початку вересня свій день народження святкувала Юлія Барабанова. Дмитро Ступка присвятив їй ніжний допис та назвав її "найбільшою радістю та любов'ю".

До речі, донька Дмитра Ступки, 8-річна Богдана вирішила продовжити акторську династію - вона знімалася для Netflix.