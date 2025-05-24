Наречений Нікітюк похвалився кумедними фото з нею

Фото з Instagram Дмитра Бабчука

Наречений телеведучої Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук похвалився новими фото з нею.

Дмитро опублікував серію кадрів яскравих моментів зі свого життя за останній час. Він показав кумедне селфі з коханою та зазнімкував її на пасажирському сидінні автомобіля.

"Рандом 2.0", - підписав він світлини.

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Дмитро показав своїх найдорожчих пасажирів

Нещодавно Дмитро кумедно відповів на питання, як познайомився з Лесею.

Нагадаємо, про свої заручини з Бабчуком телеведуча оголосила у січні цього року. Пізніше з'явилися чутки, що Нікітюк чекає на первістка, проте це вона коментувати відмовилася.