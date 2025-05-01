Нікітюк із коханим у затишних луках похвалилися "бівнями" на селфі в ліфті
Телезірка Леся Нікітюк насолоджується стосунками зі своїм коханим-військовим Дмитром Бабчуком і тішить підписників рідкісними фото з ним.
У сторіс 37-річна телеведуча запостила селфі з 28-річним нареченим і кумедно його підписала.
"Дам вам змогу насолоджуватися нашими гарними бівнями", - зазначила Леся.
Як відомо, Нікітюк і Бабчук заручилися на початку січня цього року під час відпочинку в Карпатах. Відтоді Лесі закидали вагітність, але вона воліє не коментувати особисте життя.
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