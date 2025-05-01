Нікітюк із коханим у затишних луках похвалилися "бівнями" на селфі в ліфті

Тамара Кудрявченко - 1 травня, 11:04

Телезірка Леся Нікітюк насолоджується стосунками зі своїм коханим-військовим Дмитром Бабчуком і тішить підписників рідкісними фото з ним. 

У сторіс 37-річна телеведуча запостила селфі з 28-річним нареченим і кумедно його підписала. 

"Дам вам змогу насолоджуватися нашими гарними бівнями", - зазначила Леся. 

Нікітюк з нареченим

Парочка, яка, можливо, вже одружилася, показала селфі у плюшевих куртках та з оголеними.... зубами


Леся Нікітюк зачіска

А ще Леся похвалилася своїм волоссям

Як відомо, Нікітюк і Бабчук заручилися на початку січня цього року під час відпочинку в Карпатах. Відтоді Лесі закидали вагітність, але вона воліє не коментувати особисте життя. 

Читайте також:

"Звичайно, можна жерти і з каструлі": Нікітюк на прикладі борщу пояснила, як змінила ставлення до життя, їжі й побуту

Наречений Нікітюк заселфив її у своїх обіймах

"Допомагає від мішків під очима": Нікітюк показала б'юті-засіб, який потім з'їв її пес

нікітюк
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів