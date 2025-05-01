Нікітюк із коханим у затишних луках похвалилися "бівнями" на селфі в ліфті

Телезірка Леся Нікітюк насолоджується стосунками зі своїм коханим-військовим Дмитром Бабчуком і тішить підписників рідкісними фото з ним.

У сторіс 37-річна телеведуча запостила селфі з 28-річним нареченим і кумедно його підписала.

"Дам вам змогу насолоджуватися нашими гарними бівнями", - зазначила Леся.

Парочка, яка, можливо, вже одружилася, показала селфі у плюшевих куртках та з оголеними.... зубами

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А ще Леся похвалилася своїм волоссям

Як відомо, Нікітюк і Бабчук заручилися на початку січня цього року під час відпочинку в Карпатах. Відтоді Лесі закидали вагітність, але вона воліє не коментувати особисте життя.