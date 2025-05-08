Наречений Нікітюк розповів (ні), як вони познайомилися, та показався з нею в ліжку

Марія Ткаченко - 8 травня, 15:30
Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук
Фото з Instagram Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк та її наречений Дмитро Бабчук не дуже балують шанувальників подробицями щодо своїх стосунків. Так, підписникам військовослужбовця не вдалося вивідати, як пара познайомилася.

"За допомогою української мови", - дотепну відповідь на це питання Дмитро дав у Insta-сторіс, поділившись затишним фото, де видно Лесю в ліжку і руку самого чоловіка, на якій чілить пес телезірки, Рафік.

Наречений Нікітюк у інстаграм

Про роман Лесі та Дмитра стало відомо в жовтні. Хто той щасливчик, що підкорив серце білявки, пильні інтернет-користувачі розгадали за татуюванням на його спині 

Фото з Instagram Бабчука

Як відомо, ці двоє дуже добре ладнають між собою. Також кандидатуру майбутнього зятя, як і всіх попередніх кавалерів Лесі, схвалила її мама Кет

Нагадаємо, мережею вже не перший місяць ширяться чутки про вагітність Нікітюк.

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