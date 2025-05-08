Наречений Нікітюк розповів (ні), як вони познайомилися, та показався з нею в ліжку

Телеведуча Леся Нікітюк та її наречений Дмитро Бабчук не дуже балують шанувальників подробицями щодо своїх стосунків. Так, підписникам військовослужбовця не вдалося вивідати, як пара познайомилася.

"За допомогою української мови", - дотепну відповідь на це питання Дмитро дав у Insta-сторіс, поділившись затишним фото, де видно Лесю в ліжку і руку самого чоловіка, на якій чілить пес телезірки, Рафік.

Про роман Лесі та Дмитра стало відомо в жовтні. Хто той щасливчик, що підкорив серце білявки, пильні інтернет-користувачі розгадали за татуюванням на його спині Фото з Instagram Бабчука

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Як відомо, ці двоє дуже добре ладнають між собою. Також кандидатуру майбутнього зятя, як і всіх попередніх кавалерів Лесі, схвалила її мама Кет.

Нагадаємо, мережею вже не перший місяць ширяться чутки про вагітність Нікітюк.