"Бажаю вигребти цей день": Нікітюк у чорному бікіні попірнала в басейні та заінтригувала обручкою

Телеведуча Леся Нікітюк розпочала день дуже корисно: з відвідування басейну. Свій енергійний заплив 37-річна зірка зняла для Insta-сторіс.

"Бажаю вигребти цей день", - звернулася вона до підписників.

Леся заселфилася в басейні перед запливом

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Цікаво, що на безіменному пальці Нікітюк не та обручка, яку в січні надягнув їй наречений, Дмитро Бабчук. Може, пара встигла таємно побратися?

Телеведуча використовує лопатки для плавання

Бульк!

Як відомо, Леся відвідує басейн регулярно, а ще займається кардіотренуваннями на велотренажерах. Нещодавно телеведуча розповідала про філософію свого харчування, якої дотримується вже 10 років.