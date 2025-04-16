"Бажаю вигребти цей день": Нікітюк у чорному бікіні попірнала в басейні та заінтригувала обручкою
Телеведуча Леся Нікітюк розпочала день дуже корисно: з відвідування басейну. Свій енергійний заплив 37-річна зірка зняла для Insta-сторіс.
"Бажаю вигребти цей день", - звернулася вона до підписників.
Як відомо, Леся відвідує басейн регулярно, а ще займається кардіотренуваннями на велотренажерах. Нещодавно телеведуча розповідала про філософію свого харчування, якої дотримується вже 10 років.
Пікантні історії з життя Лесі Нікітюк: від роману з сусідом до лавсторі з військовим
"Мама дозволила": Нікітюк про оголення в кіно та як за гроші дала раду своїй залежності від критики
Нікітюк у спідньому показалася в обіймах нареченого в ліжку. Фото
"Звичайно, можна жерти і з каструлі": Нікітюк на прикладі борщу пояснила, як змінила ставлення до життя, їжі й побуту
"Допомагає від мішків під очима": Нікітюк показала б'юті-засіб, який потім з'їв її пес