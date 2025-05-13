"Ви ніколи не дізнаєтесь правди": Нікітюк роздратовано відповіла на закиди щодо змін її зовнішності, наробивши стильних фото в Одесі

Телеведуча Леся Нікітюк пригрозила блокувати тих інтернет-користувачів, які писатимуть їй нісенітниці з приводу змін у її зовнішності, які вони буцімто помітили. Вона запевнила: правди про те, що насправді робить із собою вона або інша зірка, широкий загал без їхнього бажання все одно ніколи не знатиме.

Свій меседж про це 37-річна Леся розмістила у сторіс та в коментарі під своїм дописом із фото з Одеси, на які, вочевидь, отримала неприємні їй реакції в дірект.

"...Я максимально відкрита до критики, але до оцих тупих проносів "а що з носом, а що з губами, що худа така!" Це якийсь "смердячий сюр", який заражає всіх без винятків! Всі схибилися на процедурах і хто що собі колов і що хто собі надував!", - обурилася телезірка.

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Нікітюк відвідала Одесу та наробила фото в улюбленому місті

"І знаєте, що? Ви ніколи не дізнаєтесь правди. І це кажу вам я - людина, яка витрачає купу грошей на косметику, вітаміни, якісні продукти, купу часу на правильний ракурс, щоб сфоткатись, людина, яка рано встає, щоб зловити красиве сонце на обличчі, людина, яка фоткає себе завжди тільки з одного боку, бо з іншого має горбинку на носі. Людина, яка за допомогою 4-х олівців в 3 -х помад може зробити собі губи будь-якого розміру!", - зазначила Леся.

"Тому, люди, не дурійте і не шукайте лікаря Ліндсі Лохан - він все одно вам не по кишеті! Дивіться за собою, доглядайте і любіть себе, все інше додасте у Face App", - підсумувала вона.

Нагадаємо, це вже не вперше Нікітюк уривається терпець. Якось зірка зверталася до колективної "цьоці Наташі" 50+, радячи зосередитися на власних доньках замість того, щоби давати непрохані оцінки її зовнішності. Іще Нікітюк коментувала навалу дікпіків у своєму діректі.

Як відомо, нещодавно Леся пояснила, як їй вдалося побороти свою залежність від критики.