"З малюком домовилися": ексдружина DziDzio напередодні пологів встигла вийти заміж за коханого. Фото
Колишня дружина співака Михайла Хоми (DziDzio), Ярослава Хома (Slavia), яка нещодавно повідомила про намір вдруге вийти заміж, офіційно зареєструвала шлюб з новим коханим, батьком її первістка Андрієм Павлюком.
Про це співачка написала у своєму Instagram.
"Одружені! Нам таки вдалося зареєструвати шлюб до народження дитинки. Обручки обирав коханий, за моїм бажанням", - написала Ярослава.
Зірка додала, що вони встигли найважливіше - зареєструвати шлюб до народження малюка.
"Найважливіше встигли. З малюком домовились, чемно росте в животику. 40 тижнів. З дня на день очікуємо нашої зустрічі", - пояснила вона.
Як відомо, Ярослава розповідала, що після заміжжя планує взяти подвійне прізвище Притула-Павлюк, а також зізналася, що народжувати буде з коханим.
Як відомо, Михайло Хома та Ярослава Хома були разом близько 20 років. Пара розлучилася навесні 2021 року.
Якось співачка зізнавалася, чому у них з колишнім чоловіком не було дітей.