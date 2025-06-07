"З малюком домовилися": ексдружина DziDzio напередодні пологів встигла вийти заміж за коханого. Фото

Фото з Instagram Ярослави Хоми

Колишня дружина співака Михайла Хоми (DziDzio), Ярослава Хома (Slavia), яка нещодавно повідомила про намір вдруге вийти заміж, офіційно зареєструвала шлюб з новим коханим, батьком її первістка Андрієм Павлюком.

Про це співачка написала у своєму Instagram.

"Одружені! Нам таки вдалося зареєструвати шлюб до народження дитинки. Обручки обирав коханий, за моїм бажанням", - написала Ярослава.

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Зірка додала, що вони встигли найважливіше - зареєструвати шлюб до народження малюка.

"Найважливіше встигли. З малюком домовились, чемно росте в животику. 40 тижнів. З дня на день очікуємо нашої зустрічі", - пояснила вона.

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Як відомо, Ярослава розповідала, що після заміжжя планує взяти подвійне прізвище Притула-Павлюк, а також зізналася, що народжувати буде з коханим.

Як відомо, Михайло Хома та Ярослава Хома були разом близько 20 років. Пара розлучилася навесні 2021 року.

Якось співачка зізнавалася, чому у них з колишнім чоловіком не було дітей.