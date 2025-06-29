Ексдружина DziDzio здивувала фігурою у купальнику на 20 день після пологів
Колишня дружина співака Михайла Хоми (DziDzio), співачка Ярослава Притула (Slavia), яка нещодавно вперше стала мамою, показала, який вигляд має її фігура через 20 днів після пологів.
За словами Ярослава, її живіт зменшився на п'ятий день після народження сина і поки залишається без змін.
"Про фігуру після пологів. Мені зажди було цікаво, коли животик повертає форму, як до вагітності. Я народила 20 днів тому і вже на п'ятий день після пологів животик був такий, як зараз", - сказала співачка.
Slavia додала, що хоч це й не ідеальна форма, проте результат її влаштовує.
"Це ще не ідеальна форма, як до пологів, але результат мене влаштовує. Я вже життя займаюся спортом, була активною і під час вагітності", - додала вона.
Співачка зазначила, що зараз повністю посвятила себе сину й відновлюється після пологів, як і рекомендують медики.
"Зараз весь час приділяю синочку. 1,5 місяця після вагітності лікарі радять відпочивати і відновлюватися", - пояснила Ярослава.
Нагадаємо, за день до пологів Ярослава встигла вийти заміж за свого коханого та батька її первістка Андрія Павлюка.
До речі, про вагітність співачка повідомила через романтичний кліп.