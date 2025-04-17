Ексдружина Комарова у тюрбані і невагомих тканинах вдала з себе східну принцесу

Колишня дружина 41-річного телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко продовжує повертатись у моделінг.

У своєму Instagram Олександра показала результат зйомки у речах бренду дизайнерки Катерини Сільченко.

"Особлива атмосфера східного мегаполісу. Завдячую роботі за такі неймовірні перевтілення!", - підписала відео Олександра.

Олекандра попозувала в образі східної принцеси

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Модель поніжилася в променях сонця, що сідає

Нагадаємо, у березні Дмитро Комаров повідомив про розлучення з Олександрою. Пара пробула у шлюбі з 2019-го. Раніше ведучий відповідав, чи були у їхніх стсоунках зради.