Ексдружина Комарова у тюрбані і невагомих тканинах вдала з себе східну принцесу

Марія Мельник - 17 квітня, 16:45

Колишня дружина 41-річного телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко продовжує повертатись у моделінг.

У своєму Instagram Олександра показала результат зйомки у речах бренду дизайнерки Катерини Сільченко.

"Особлива атмосфера східного мегаполісу. Завдячую роботі за такі неймовірні перевтілення!", - підписала відео Олександра.

Кучеренко в образі східної принцеси

Олекандра попозувала в образі східної принцеси


Кучеренко вбралася у бренд Сільченко
Олександра покрасувалася у "постапокаліптичній колекції" дизайнерки
Кучеренко у бежевих луках
Олександра Кучеренко у тюрбані

Модель поніжилася в променях сонця, що сідає

Нагадаємо, у березні Дмитро Комаров повідомив про розлучення з Олександрою. Пара пробула у шлюбі з 2019-го. Раніше ведучий відповідав, чи були у їхніх стсоунках зради.

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