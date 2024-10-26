"Це просто пздц": "командорша" Горняк показалася у військовій формі та з автоматом на курсах молодого бійця. Відео

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина Горняк показалася у "мультикамі" (камуфляжний малюнок військової форми, -ред) та заявила, що долучилася до проєкту "Джейн" (ціль проєкту - інтеграція цивільних жінок у військове життя захисниць, - ред.).

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Христина показала відео, у якому позує у теплій темно-синій сукні та високих чоботах, а потім стоїть у військовій формі у "мультикам", касці та з автоматом у руках.

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Христина проходить триденний курс молодого бійця

Горняк у мультикамі попозувала з автоматом

"Я повернулась! Попереду 3 навчальних дні, 3 дні на КМБ (курс молодого бійця, - ред.) (Частина 2.), три складних, але крутих дні!", - написала Горняк.

Вона зазначила, що навіть отримала позивний.

"Почнемо з того, що до мене прив'язався позивний. Довго-довго він ніяк не приходив, як ось я стала Міні-командорша", - написала вона.

Колишня Остапчука похизувалася своїм позивним

Також Христина розповіла про навчання, яке проходила напередодні.

"Сьогоднішній день хочу почати з нашого навчання вчора. Це я заходжу вночі у бліндаж у протигазі і далі майже панічна атака. Це просто пздц", - додала Горняк.

Скріншот з Instagram Христини Горняк

Христина розповіла й про одне із складних завдань, які вона встигла пройти на курсах.

"Після цього тренувального завдання в мене була тільки одна думка, і я одразу висловила її нашим Захисникам: "дякую вам за те, що ви робите і за те, що ви переживаєте коли захищаєте нас і нашу Україну!" Я в шоці через що воно проходять", - написала Горняк.

Саме випробування полягало у тому, щоби у бліндажі у повній темноті та ще й протигазі знайти пораненого та накласти турнікет.

"В якийсь момент хапає панічна, але шансів віддихатися немає, поряд зриваються гранати, і крик пораненого… НАШІ ГЕРОЇ, дякую вам! Ви -наше майбутнє! Ви нереальні люди! Слава нашим Героям!" - додала блогерка.

Нагадаємо, на своє 38-річчя Христина Горняк заінтригувала підписників фото у товаристві загадкового чоловіка-військового.

Як відомо, раніше Христина вже проходила одноденний КМБ та хвалилася своїми успіхами.