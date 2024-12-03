Принцеса Кейт у бургунді та прикрасах Єлизавети ІІ зустріла шейха та шейху Катару
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка кілька місяців тому завершила лікування від раку та потроху повертається до виконання королівських обов'язків, зустріла разом із чоловіком, принцом Вільямом та свекром, Чарльзом ІІІ високих гостей.
До Лондона 3-го грудня прибув правитель Катару, емір Тамім бін Хамад Аль Тані. Його супроводжує одна з трьох дружин, перша, шейха Джавахір.
Для появи на публіці Кетрін обрала total burgundy образ. Як повідомляє Daily Mail, це пальто від Alexander McQueen, капелюшок Sahar Millinery, торбинка та чоботи. Принцеса довершила лук коштовностями з колекції покійної Єлизавети ІІ.
До речі, королева-консорт Камілла не змогла зустріти шейха та шейху через погане самопочуття. 77-річна ЇЇ Величність уже місяць потерпає від наслідків ГРВІ.
Нагадаємо, стало відомо, де королівська родина, зокрема Вільям із Кейт та трьома дітьми святкуватимуть Різдво.
Як відомо, принц Вельський нещодавно зізнався, що цей рік, коли на рак захворіли і його батько, і дружина, став найтяжчим у його житті.
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