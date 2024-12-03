Принцеса Кейт у бургунді та прикрасах Єлизавети ІІ зустріла шейха та шейху Катару

Марія Ткаченко 3 грудня, 15:30
Кейт Міддлтон та принц Вільям
Фото Getty Images

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка кілька місяців тому завершила лікування від раку та потроху повертається до виконання королівських обов'язків, зустріла разом із чоловіком, принцом Вільямом та свекром, Чарльзом ІІІ високих гостей.

До Лондона 3-го грудня прибув правитель Катару, емір Тамім бін Хамад Аль Тані. Його супроводжує одна з трьох дружин, перша, шейха Джавахір.

Кейт Міддлтон
Кейт дуже любить трендовий колір бургунді
Фото Getty Images

Для появи на публіці Кетрін обрала total burgundy образ. Як повідомляє Daily Mail, це пальто від Alexander McQueen, капелюшок Sahar Millinery, торбинка та чоботи. Принцеса довершила лук коштовностями з колекції покійної Єлизавети ІІ.

До речі, королева-консорт Камілла не змогла зустріти шейха та шейху через погане самопочуття. 77-річна ЇЇ Величність уже місяць потерпає від наслідків ГРВІ.

Шейх Катару та його дружина

Шейх та шейха Катару прибули з держвізитом до Великої Британії

Фото Getty Images

Нагадаємо, стало відомо, де королівська родина, зокрема Вільям із Кейт та трьома дітьми святкуватимуть Різдво.

Як відомо, принц Вельський нещодавно зізнався, що цей рік, коли на рак захворіли і його батько, і дружина, став найтяжчим у його житті.

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