Денім і червоні акценти: королева Летісія на святкуванні у монастирі вигуляла сукню трендового фасону. Фото

Карина Тімкова - 23 червня, 17:30

Іспанська королева Летісія разом з королем Феліпе VI відвідали церемонію святкування 1000-річчя заснування монастиря Монсеррат.

Для офіційного заходу Її Величність вдягнула сукню А-силуету з деніму без рукавів, яка мала ремінець і смужки по всій довжині. Яскравим акцентом стали червоні сумочка і туфлі Mary Jane.

У рамках свята королівське подружжя роздивилося готичну архітектуру історичної пам'ятки, поспілкувалося з монахами та навіть послухало виступ хору.

Королева Летісія у сукні з деніму побувала в монастирі

Зайвих аксесуарів Летісія не вдягала, лише елегантні блискучі сережки

Фото Getty Images

Король і королева Іспанії попозували в елегантних образах

Король Іспанії та його дружина прибули на офіційне святкування

Фото casareal.es
Король і королева Іспанії в ошатних луках відвідали монастир

Подружжя побувало в релігійному центрі Каталонії

Нещодавно Летісія в костюмі кольору лісу відвідала засідання ради, а ще демонструвала маскулінний стиль на зустрічі. Також вона з'являлася в кораловій сукні й трендових барвах на заходах.

Як відомо, представники Іспанії одружені вже понад 20 років. Феліпе VI та його дружина мають двох доньок: 19-річну принцесу Леонор і 18-річну інфанту Софію.

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