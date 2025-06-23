Денім і червоні акценти: королева Летісія на святкуванні у монастирі вигуляла сукню трендового фасону. Фото
Іспанська королева Летісія разом з королем Феліпе VI відвідали церемонію святкування 1000-річчя заснування монастиря Монсеррат.
Для офіційного заходу Її Величність вдягнула сукню А-силуету з деніму без рукавів, яка мала ремінець і смужки по всій довжині. Яскравим акцентом стали червоні сумочка і туфлі Mary Jane.
У рамках свята королівське подружжя роздивилося готичну архітектуру історичної пам'ятки, поспілкувалося з монахами та навіть послухало виступ хору.
Нещодавно Летісія в костюмі кольору лісу відвідала засідання ради, а ще демонструвала маскулінний стиль на зустрічі. Також вона з'являлася в кораловій сукні й трендових барвах на заходах.
Як відомо, представники Іспанії одружені вже понад 20 років. Феліпе VI та його дружина мають двох доньок: 19-річну принцесу Леонор і 18-річну інфанту Софію.