Денім і червоні акценти: королева Летісія на святкуванні у монастирі вигуляла сукню трендового фасону. Фото

Іспанська королева Летісія разом з королем Феліпе VI відвідали церемонію святкування 1000-річчя заснування монастиря Монсеррат.

Для офіційного заходу Її Величність вдягнула сукню А-силуету з деніму без рукавів, яка мала ремінець і смужки по всій довжині. Яскравим акцентом стали червоні сумочка і туфлі Mary Jane.

У рамках свята королівське подружжя роздивилося готичну архітектуру історичної пам'ятки, поспілкувалося з монахами та навіть послухало виступ хору.

Зайвих аксесуарів Летісія не вдягала, лише елегантні блискучі сережки Фото Getty Images

Король Іспанії та його дружина прибули на офіційне святкування Фото casareal.es

Подружжя побувало в релігійному центрі Каталонії

Нещодавно Летісія в костюмі кольору лісу відвідала засідання ради, а ще демонструвала маскулінний стиль на зустрічі. Також вона з'являлася в кораловій сукні й трендових барвах на заходах.

Як відомо, представники Іспанії одружені вже понад 20 років. Феліпе VI та його дружина мають двох доньок: 19-річну принцесу Леонор і 18-річну інфанту Софію.