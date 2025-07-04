Сукня бохо і трендові підбори: королева Летісія вся в рожевому побувала на засіданні фонду. Фото

Іспанська королева Летісія 3-го липня побувала на засіданні правління Молодіжного фонду боротьби з наркотичною залежністю у Мадриді.

Для офіційного заходу Її Величність вбралась у яскраву максісукню у стилі бохо рожевого кольору з ремінцем від Hugo Boss.

Образ завершувався модними шкіряними "котячими підборами" в тон від іспанського бренду Magrit та елегантними сережками Dime Jewels.

Летісія вигуляла по-справжньому літній аутфіт Фото Getty Images

Королева мала яскравий вигляд Фото casareal.es

До речі, представниця Іспанії вже якось вдягала рожевий образ від цього ж бренду. А нещодавно вона разом з королем Феліпе VI відвідала святкування в монастирі у стильній сукні з деніму. Останнім часом Її Величності полюбились і костюми в діловому стилі: чорний у тонку смужку та світлий у кольорах лісу.

Нагадаємо, королівське подружжя одружене вже понад 20 років. Вони мають двох доньок: 19-річну принцесу і майбутню королеву Іспанії Леонор та 18-річну інфанту Софію.