Колір павича та золоті аксесуари: королева Летісія на офіційну вечерю вигуляла сукню 6-річної давнини. Фото

Тамара Кудрявченко - 30 червня, 13:15

29-го червня у Королівському Алькасарі в Севільї відбулася вечеря з нагоди проведення 4-ї Міжнародної конференції з фінансування розвитку, організованої ООН. Король Іспанії Феліпе і королева Летісія разом з'явилися на урочистості. 

Її Величність обрала для заходу сукню павиного синього кольору від Carolina Herrera, яку вона вже вдягала у 2019-му році. 

Король Феліпе і королева Летісія

Летісія, як і деякі інші королівські особи, не цурається повторювати свої попередні луки, оновлюючи їх аксесуарами

Фото Getty Images

Плаття міді кольору павича, прикрашене золотими квітами, Летісія доповнила золотими туфлями на "котячих" підборах і клатчем в тон від бренду Magrit. З прикрас на ній були лише ледь помітні сережки і каблучки. 


Як відомо, стиль 52-річної королеви Іспанії доволі різноманітний. Вона може з'явитися як у маскулінному костюмі з краваткою, так і в жіночних сукнях і вишуканих вензелях

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