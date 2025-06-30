Колір павича та золоті аксесуари: королева Летісія на офіційну вечерю вигуляла сукню 6-річної давнини. Фото
29-го червня у Королівському Алькасарі в Севільї відбулася вечеря з нагоди проведення 4-ї Міжнародної конференції з фінансування розвитку, організованої ООН. Король Іспанії Феліпе і королева Летісія разом з'явилися на урочистості.
Її Величність обрала для заходу сукню павиного синього кольору від Carolina Herrera, яку вона вже вдягала у 2019-му році.
Плаття міді кольору павича, прикрашене золотими квітами, Летісія доповнила золотими туфлями на "котячих" підборах і клатчем в тон від бренду Magrit. З прикрас на ній були лише ледь помітні сережки і каблучки.
Як відомо, стиль 52-річної королеви Іспанії доволі різноманітний. Вона може з'явитися як у маскулінному костюмі з краваткою, так і в жіночних сукнях і вишуканих вензелях.
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