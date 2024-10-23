"Кожна мить - безцінна": Камалія в халаті та рушнику показала, як зустрічала дочок у Києві

Співачка Камалія замилувала мережу довгоочікуваною зустріччю з 11-річними дочками вдома в Києві.

Зворушливе відео приїзду Арабелли і Мірабелли зіркова мама оприлюднила в Instagram.

Доньки Камалії і Захура навчаються у Лондоні, однак на канікули приїжджають на батьківщину. Привіз додому дівчат батько, який мешкає з доньками у Британії.

"Нарешті настав цей довгоочікуваний момент! Мої найдорожчі дівчатка, Арабелла і Мірабелла, повернулися до мами! Моє серце переповнене радістю і любов'ю. Я так сильно за вами сумувала. Тепер ми знову разом, і кожна мить — безцінна. Мої маленькі принцеси, ви робите моє життя яскравішим. Дякую за ваші посмішки та обійми. Ми будемо насолоджуватися кожною секундою разом", - розказала про плани співачка.

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До речі, Арабелла і Мірабелла приїжджали місяць тому

Дівчата раді бути в рідних стінах

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Цікаво, що Захур показав колишній дружині

Нагадаємо, до Лондона Захур перевіз дівчат перед початком повномасштабного вторгнення. Там мешкає дочка бізнесмена від попереднього шлюбу, Тетяна. За словами Камалії, саме вона стала причиною їхнього з Захуром розлучення.

Раніше Камалія розказувала, скільки коштує навчання доньок у Лондоні.