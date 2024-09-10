Торт із конячками і зіркова мама в міні: як доньки Камалії та Захура 11-річчя відсвяткували. Фото
Донькам співачки Камалії та її ексчоловіка Мохаммада Захура, Арабеллі та Мірабеллі днями виповнилося 11 років. Яке свято влаштували для двійнят, артистка показала у своєму Instagram.
Батьки іменинниць, які після розставання залишилися в добрих стосунках, навіть попозували разом для фото.
Камалія для вечірки вбралася в зухвалу білу мінісукенку з блискучим паском. Ненабагато довшим було й рожеве плаття бабусі Інни, щоправда, воно мало ще й другий напівпрозорий шар.
Як відомо, Мірабеллі довелося святкувати день народження з рукою в гіпсі - днями дівчинка дістала складний перелом.
Нагадаємо, як розповідала 47-річна Камалія, доньки не знають про їхнє з Захуром розлучення. Розкрити їм правду чоловік планує лише після повноліття.
Як відомо, причиною краху багаторічного шлюбу пари стала сильна образа, якої завдав Захур зірковій дружині.
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