Торт із конячками і зіркова мама в міні: як доньки Камалії та Захура 11-річчя відсвяткували. Фото

Марія Ткаченко 10 вересня, 10:00
День народження доньок Камалії
Фото з Instagram Камалії

Донькам співачки Камалії та її ексчоловіка Мохаммада Захура, Арабеллі та Мірабеллі днями виповнилося 11 років. Яке свято влаштували для двійнят, артистка показала у своєму Instagram.

Батьки іменинниць, які після розставання залишилися в добрих стосунках, навіть попозували разом для фото.

Камалія і день народження доньок

"Ми відзначили це у вузькому колі найближчих друзів, і це було справді особливе свято! Друзі дівчаток прийшли, розвеселили їх своїм сміхом та веселими іграми, створивши атмосферу радості", - поділилася Камалія


Камалія для вечірки вбралася в зухвалу білу мінісукенку з блискучим паском. Ненабагато довшим було й рожеве плаття бабусі Інни, щоправда, воно мало ще й другий напівпрозорий шар.

Камалія і її мама

Артистка поділилася світлинами зі святкування 11-річчя донечок

Як відомо, Мірабеллі довелося святкувати день народження з рукою в гіпсі - днями дівчинка дістала складний перелом.

Доньки Камалії та Захура Арабелла та Мірабелла

Арабелла (поки що) помітно вища за сестру

Камалія та Мохаммад Захур
День народження Арабелли та Мірабелли

Арабелла та Мірабелла поділяють любов мами до кінного спорту, тож і тортик відповідний

Нагадаємо, як розповідала 47-річна Камалія, доньки не знають про їхнє з Захуром розлучення. Розкрити їм правду чоловік планує лише після повноліття.

Як відомо, причиною краху багаторічного шлюбу пари стала сильна образа, якої завдав Захур зірковій дружині.

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Камалія діти зірок
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