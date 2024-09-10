Торт із конячками і зіркова мама в міні: як доньки Камалії та Захура 11-річчя відсвяткували. Фото

Донькам співачки Камалії та її ексчоловіка Мохаммада Захура, Арабеллі та Мірабеллі днями виповнилося 11 років. Яке свято влаштували для двійнят, артистка показала у своєму Instagram.

Батьки іменинниць, які після розставання залишилися в добрих стосунках, навіть попозували разом для фото.

"Ми відзначили це у вузькому колі найближчих друзів, і це було справді особливе свято! Друзі дівчаток прийшли, розвеселили їх своїм сміхом та веселими іграми, створивши атмосферу радості", - поділилася Камалія

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Камалія для вечірки вбралася в зухвалу білу мінісукенку з блискучим паском. Ненабагато довшим було й рожеве плаття бабусі Інни, щоправда, воно мало ще й другий напівпрозорий шар.

Артистка поділилася світлинами зі святкування 11-річчя донечок

Як відомо, Мірабеллі довелося святкувати день народження з рукою в гіпсі - днями дівчинка дістала складний перелом.

Арабелла (поки що) помітно вища за сестру

Арабелла та Мірабелла поділяють любов мами до кінного спорту, тож і тортик відповідний

Нагадаємо, як розповідала 47-річна Камалія, доньки не знають про їхнє з Захуром розлучення. Розкрити їм правду чоловік планує лише після повноліття.

Як відомо, причиною краху багаторічного шлюбу пари стала сильна образа, якої завдав Захур зірковій дружині.



